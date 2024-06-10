https://ria.ru/20240610/drony-1951855281.html

ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист

ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист - РИА Новости, 10.06.2024

ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист

ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов в контрбатарейной борьбе на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град"... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T07:12

2024-06-10T07:12

2024-06-10T07:12

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов в контрбатарейной борьбе на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град" 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Саня-Саня". "После того, как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летит 4-5 "Камикадзе", понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота. Все изменилось. Прогресс движется и мы стараемся идти в ногу со временем. И ребята с постов (воздушного наблюдения – ред.) выезжают с нами, их (дроны – ред.) уничтожают", - рассказал артиллерист. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское ДНР.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

харьковская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность