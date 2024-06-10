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ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист - РИА Новости, 10.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/drony-1951855281.html
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист - РИА Новости, 10.06.2024
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов в контрбатарейной борьбе на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град"... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:12
2024-06-10T07:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов в контрбатарейной борьбе на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град" 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Саня-Саня". "После того, как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летит 4-5 "Камикадзе", понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота. Все изменилось. Прогресс движется и мы стараемся идти в ногу со временем. И ребята с постов (воздушного наблюдения – ред.) выезжают с нами, их (дроны – ред.) уничтожают", - рассказал артиллерист. Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское ДНР.
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харьковская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов, рассказал артиллерист

Боец ВС России: ВСУ пытаются использовать стаи дронов против артиллерии

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 10 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются использовать "стаи" дронов в контрбатарейной борьбе на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости командир боевой машины РСЗО БМ-21 "Град" 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с позывным "Саня-Саня".
"После того, как ты отработал по огневой цели, тебе передают, что вылетел разведчик, за разведчиком летит 4-5 "Камикадзе", понятно, что ты куда-то попал хорошо, ты кому-то насолил, на тебя сразу начинается охота. Все изменилось. Прогресс движется и мы стараемся идти в ногу со временем. И ребята с постов (воздушного наблюдения – ред.) выезжают с нами, их (дроны – ред.) уничтожают", - рассказал артиллерист.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Глобалисты взвинтили ставки по Украине
6 июня, 08:00
Ранее в Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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