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В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь" - РИА Новости, 10.06.2024
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В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь" - РИА Новости, 10.06.2024
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
Созданный в России дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно прошёл опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:50
2024-06-10T14:50
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Созданный в России дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно прошёл опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данного БПЛА - компании "Стратим"."Голубь" представлен на выставке HeliRussia-2024 в Москве. По словам собеседника, у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов (выстрелов осколочных гранатометных). "Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды "Голубь" просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна", - сказал он.Другой особенностью "Голубя" является то, что он сохраняет "зрение" в момент, когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание, добавил собеседник. Основная цель "Голубя" - скопления живой силы, дрон способен распознавать пехоту противника."Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", - объяснил представитель "Стратима" название "птички". По его словам, "Голубь" был доработан по итогам опытно-боевой эксплуатации, сейчас готовится запуск его серийного производства.Московская компания "Стратим" специализируется на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников, была основана в 2022 году. Ее костяк составляют выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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технологии, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность, Россия
В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"

Разработчик: в зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"

© РИА НовосиДрон-бомбардировщик "Голубь"
Дрон-бомбардировщик Голубь
© РИА Новоси
Дрон-бомбардировщик "Голубь"
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Созданный в России дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно прошёл опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данного БПЛА - компании "Стратим".
"Голубь" представлен на выставке HeliRussia-2024 в Москве. По словам собеседника, у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов (выстрелов осколочных гранатометных). "Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды "Голубь" просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна", - сказал он.
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Другой особенностью "Голубя" является то, что он сохраняет "зрение" в момент, когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание, добавил собеседник. Основная цель "Голубя" - скопления живой силы, дрон способен распознавать пехоту противника.
"Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", - объяснил представитель "Стратима" название "птички". По его словам, "Голубь" был доработан по итогам опытно-боевой эксплуатации, сейчас готовится запуск его серийного производства.
Московская компания "Стратим" специализируется на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников, была основана в 2022 году. Ее костяк составляют выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииБезопасностьРоссия
 
 
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