https://ria.ru/20240610/dron-1951961005.html

В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"

В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь" - РИА Новости, 10.06.2024

В зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"

Созданный в России дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно прошёл опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:50

2024-06-10T14:50

2024-06-10T14:50

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Созданный в России дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно прошёл опытно-боевую эксплуатацию в зоне СВО, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика данного БПЛА - компании "Стратим"."Голубь" представлен на выставке HeliRussia-2024 в Москве. По словам собеседника, у дрона есть сменный барабан с полезной нагрузкой на 12 ВОГов (выстрелов осколочных гранатометных). "Мы успешно опробовали его в зоне СВО, однажды "Голубь" просто завис над системой РЭБ противника, которая была против него бессильна", - сказал он.Другой особенностью "Голубя" является то, что он сохраняет "зрение" в момент, когда оператор БПЛА отвлекается на бомбометание, добавил собеседник. Основная цель "Голубя" - скопления живой силы, дрон способен распознавать пехоту противника."Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", - объяснил представитель "Стратима" название "птички". По его словам, "Голубь" был доработан по итогам опытно-боевой эксплуатации, сейчас готовится запуск его серийного производства.Московская компания "Стратим" специализируется на разработке и производстве ударных и разведывательных беспилотников, была основана в 2022 году. Ее костяк составляют выходцы из ведущих отечественных технических вузов, в том числе МАИ и МГТУ имени Баумана.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, безопасность, россия