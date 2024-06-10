https://ria.ru/20240610/donetsk-1952076367.html

При детонации боеприпаса ВСУ в Донецке пострадал еще один мирный житель

При детонации боеприпаса ВСУ в Донецке пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 10.06.2024

При детонации боеприпаса ВСУ в Донецке пострадал еще один мирный житель

Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате детонации украинского взрывоопасного предмета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T23:47

2024-06-10T23:47

2024-06-10T23:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

куйбышевский район

денис пушилин

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате детонации украинского взрывоопасного предмета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 июня по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): в результате детонации ВОП по улице Энгельса ранен мужчина 1968 года рождения", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник глава республики Денис Пушилин сообщил о трех мирных жителях, пострадавших в ДНР при сбросах боеприпасов с украинских дронов.

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

донецкая народная республика

донецк

куйбышевский район

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донецкая народная республика, донецк, куйбышевский район, денис пушилин, сцкк, происшествия