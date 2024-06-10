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При детонации боеприпаса ВСУ в Донецке пострадал еще один мирный житель
При детонации боеприпаса ВСУ в Донецке пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 10.06.2024
При детонации боеприпаса ВСУ в Донецке пострадал еще один мирный житель
Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате детонации украинского взрывоопасного предмета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T23:47
2024-06-10T23:47
2024-06-10T23:47
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донецкая народная республика
донецк
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате детонации украинского взрывоопасного предмета, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 июня по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): в результате детонации ВОП по улице Энгельса ранен мужчина 1968 года рождения", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник глава республики Денис Пушилин сообщил о трех мирных жителях, пострадавших в ДНР при сбросах боеприпасов с украинских дронов.
https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Куйбышевский район, Денис Пушилин, СЦКК, Происшествия
При детонации боеприпаса ВСУ в Донецке пострадал еще один мирный житель
Представительство ДНР: мирный житель пострадал при детонации ВОП ВСУ