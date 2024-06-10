https://ria.ru/20240610/donetsk-1952012524.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 10.06.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

Украинские войска атаковали Кировский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:11

2024-06-10T17:11

2024-06-10T17:11

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Украинские войска атаковали Кировский район Донецка при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15:30 - город Донецк (Кировский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в Telegram-канале ведомства. По данным представительства, в 15:20 ВСУ выпустили еще два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия