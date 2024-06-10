https://ria.ru/20240610/donetsk-1951975376.html

В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина

В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина - РИА Новости, 10.06.2024

В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина

Новый мурал с цитатой президента РФ Владимира Путина, посвященный Дню России, появился на одном из зданий в центре Донецка. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T15:48

2024-06-10T15:48

2024-06-10T16:22

россия

донецкая народная республика

донбасс

владимир путин

кирилл макаров

общество

донецк

день россии

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Новый мурал с цитатой президента РФ Владимира Путина, посвященный Дню России, появился на одном из зданий в центре Донецка. Как передает корреспондент РИА Новости, на мурале изображена олицетворяющая ДНР девушка, которая встречает Россию, а вокруг нее один из символов Донбасса - розы. Ниже находится цитата Владимира Путина - "Граница России нигде не заканчивается". "В столице нашей республики представили очередной, можно сказать, шедевр - уличный рисунок в стиле художественной росписи, мурал "Дончанка". Он олицетворяет Донецкую Народную Республику, которая с распростертыми объятиями идет в сторону нашей большой Родины - России", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. Рисунок расположен на одном из зданий Донецкого национального технического университета на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема. Благодаря этому его будет видно в том числе и с центральной площади города. "Я вдохновляюсь соцреализмом и русской классической живописью. Произведение такое должно излучать энергетику очень сильную, и девушка эта, которая уверенно и смело смотрит вперед, должна передавать характер донбасского народа", - отметил художник проекта Владислав Степной в беседе с корреспондентом агентства. Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

https://ria.ru/20240504/donetsk-1943861345.html

https://ria.ru/20230930/donetsk-1899607948.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, кирилл макаров, общество, донецк, день россии