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В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина - РИА Новости, 10.06.2024
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15:48 10.06.2024 (обновлено: 16:22 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/donetsk-1951975376.html
В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина
В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина - РИА Новости, 10.06.2024
В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина
Новый мурал с цитатой президента РФ Владимира Путина, посвященный Дню России, появился на одном из зданий в центре Донецка. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:48
2024-06-10T16:22
россия
донецкая народная республика
донбасс
владимир путин
кирилл макаров
общество
донецк
день россии
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Новый мурал с цитатой президента РФ Владимира Путина, посвященный Дню России, появился на одном из зданий в центре Донецка. Как передает корреспондент РИА Новости, на мурале изображена олицетворяющая ДНР девушка, которая встречает Россию, а вокруг нее один из символов Донбасса - розы. Ниже находится цитата Владимира Путина - "Граница России нигде не заканчивается". "В столице нашей республики представили очередной, можно сказать, шедевр - уличный рисунок в стиле художественной росписи, мурал "Дончанка". Он олицетворяет Донецкую Народную Республику, которая с распростертыми объятиями идет в сторону нашей большой Родины - России", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. Рисунок расположен на одном из зданий Донецкого национального технического университета на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема. Благодаря этому его будет видно в том числе и с центральной площади города. "Я вдохновляюсь соцреализмом и русской классической живописью. Произведение такое должно излучать энергетику очень сильную, и девушка эта, которая уверенно и смело смотрит вперед, должна передавать характер донбасского народа", - отметил художник проекта Владислав Степной в беседе с корреспондентом агентства. Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
https://ria.ru/20240504/donetsk-1943861345.html
https://ria.ru/20230930/donetsk-1899607948.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир путин, кирилл макаров, общество, донецк, день россии
Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Путин, Кирилл Макаров, Общество, Донецк, День России
В центре Донецка появился мурал с цитатой Путина

В Донецка появился посвященный Дню России мурал "Дончанка" с цитатой Путина

© Владислав Степной/ВКонтактеМурал "Дончанка" в Донецке
Мурал Дончанка в Донецке
© Владислав Степной/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Новый мурал с цитатой президента РФ Владимира Путина, посвященный Дню России, появился на одном из зданий в центре Донецка.
Как передает корреспондент РИА Новости, на мурале изображена олицетворяющая ДНР девушка, которая встречает Россию, а вокруг нее один из символов Донбасса - розы. Ниже находится цитата Владимира Путина - "Граница России нигде не заканчивается".
"В столице нашей республики представили очередной, можно сказать, шедевр - уличный рисунок в стиле художественной росписи, мурал "Дончанка". Он олицетворяет Донецкую Народную Республику, которая с распростертыми объятиями идет в сторону нашей большой Родины - России", - рассказал РИА Новости исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.
Рисунок расположен на одном из зданий Донецкого национального технического университета на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Артема. Благодаря этому его будет видно в том числе и с центральной площади города.
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"Я вдохновляюсь соцреализмом и русской классической живописью. Произведение такое должно излучать энергетику очень сильную, и девушка эта, которая уверенно и смело смотрит вперед, должна передавать характер донбасского народа", - отметил художник проекта Владислав Степной в беседе с корреспондентом агентства.
Государственный праздник День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
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В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию
30 сентября 2023, 11:07
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир ПутинКирилл МакаровОбществоДонецкДень России
 
 
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