https://ria.ru/20240610/diversii-1951854549.html

Развожаев рассказал о предотвращении диверсий в Севастополе

Развожаев рассказал о предотвращении диверсий в Севастополе - РИА Новости, 10.06.2024

Развожаев рассказал о предотвращении диверсий в Севастополе

Все случаи подготовки диверсий против военных РФ и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T07:02

2024-06-10T07:02

2024-06-10T07:13

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

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михаил развожаев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Все случаи подготовки диверсий против военных РФ и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Что касается внутренней ситуации, и об этом федеральные СМИ говорят, что информация выдается дозированно, после того уже как все необходимые мероприятия силовиками проведены, тем не менее она появляется - о попытках различных организаций подготовки неких диверсий, направленных на военнослужащих и других лиц. Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются", - сказал Развожаев. В соответствии с указом президента, в городе работает штаб, который связан со статусом среднего уровня реагирования на территории Севастополя, напомнил губернатор. Штаб собирается, на нем обсуждаются необходимые мероприятия и принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города, все эти решения выполняются, отметил он. ФСБ ранее сообщала о задержании в Крыму лиц, готовивших диверсии и теракты против объектов инфраструктуры, в том числе военных, а также терактов в отношении высокопоставленных военнослужащих РФ. Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240610/sevastopol-1951848314.html

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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)