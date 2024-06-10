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Развожаев рассказал о предотвращении диверсий в Севастополе
Развожаев рассказал о предотвращении диверсий в Севастополе - РИА Новости, 10.06.2024
Развожаев рассказал о предотвращении диверсий в Севастополе
Все случаи подготовки диверсий против военных РФ и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T07:02
2024-06-10T07:02
2024-06-10T07:13
специальная военная операция на украине
безопасность
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Все случаи подготовки диверсий против военных РФ и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Что касается внутренней ситуации, и об этом федеральные СМИ говорят, что информация выдается дозированно, после того уже как все необходимые мероприятия силовиками проведены, тем не менее она появляется - о попытках различных организаций подготовки неких диверсий, направленных на военнослужащих и других лиц. Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются", - сказал Развожаев. В соответствии с указом президента, в городе работает штаб, который связан со статусом среднего уровня реагирования на территории Севастополя, напомнил губернатор. Штаб собирается, на нем обсуждаются необходимые мероприятия и принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города, все эти решения выполняются, отметил он. ФСБ ранее сообщала о задержании в Крыму лиц, готовивших диверсии и теракты против объектов инфраструктуры, в том числе военных, а также терактов в отношении высокопоставленных военнослужащих РФ. Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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безопасность, севастополь, россия, михаил развожаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Развожаев рассказал о предотвращении диверсий в Севастополе
Развожаев: все случаи подготовки диверсий в Севастополе эффективно раскрываются
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Все случаи подготовки диверсий против военных РФ и на объектах Севастополя эффективно раскрываются и нейтрализуются спецслужбами, сказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Что касается внутренней ситуации, и об этом федеральные СМИ говорят, что информация выдается дозированно, после того уже как все необходимые мероприятия силовиками проведены, тем не менее она появляется - о попытках различных организаций подготовки неких диверсий, направленных на военнослужащих и других лиц. Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются", - сказал Развожаев.
В соответствии с указом президента, в городе работает штаб, который связан со статусом среднего уровня реагирования на территории Севастополя, напомнил губернатор. Штаб собирается, на нем обсуждаются необходимые мероприятия и принимаются решения для безопасности людей и нормальной жизнедеятельности города, все эти решения выполняются, отметил он.
ФСБ
ранее сообщала о задержании в Крыму лиц, готовивших диверсии и теракты против объектов инфраструктуры, в том числе военных, а также терактов в отношении высокопоставленных военнослужащих РФ.
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.