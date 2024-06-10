https://ria.ru/20240610/chs-1952060517.html

В двух муниципалитетах Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

В двух муниципалитетах Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи - РИА Новости, 10.06.2024

В двух муниципалитетах Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации ввели в двух муниципалитетах Ростовской области из-за засухи, для жителей организован подвоз воды, сообщает министерство ЖКХ... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T20:57

2024-06-10T20:57

2024-06-10T21:43

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в двух муниципалитетах Ростовской области из-за засухи, для жителей организован подвоз воды, сообщает министерство ЖКХ региона."Длительный засушливый период и увеличение потребления воды привели к перебоям в водоснабжении в некоторых донских муниципалитетах. В частности, режим ЧС введен в станице Мишкинской и хуторе Александровка Аксайского района, а режим повышенной готовности введен в Покровском сельском поселении Неклиновского района и хуторе Красный Крым Мясниковского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что ряд сел и поселков Ростовской области снабжаются из скважин, поэтому в период большого водоразбора и засухи население не обеспечивается достаточным объемом воды.В Аксайском районе за счет резервных средств местного бюджета до конца июня планируется отремонтировать артезианскую скважину, что позволит наладить водоснабжение станице Мишкинской. В хуторе Александровка капремонт скважины запланировано завершить к началу августа.Губернатор региона Василий Голубев дал поручение выделить средства областного бюджета для Мясниковского района на приобретение двух водонапорных башен объемом 160 метров кубических и генератора в хутор Красный Крым; для Матвеево-Курганского района на капитальный ремонт скважины в хуторе Селезнев и строительство двух новых скважин в поселке Матвеев-Курган, что в том числе позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение села Покровское Неклиновского района.На период отсутствия водоснабжения администрациями муниципалитетов для жителей организован подвоз воды.В начале июня губернатор ввел на территории всей области режим повышенной готовности из-за угрозы почвенной засухи, которая может повлечь гибель сельхозкультур.

https://ria.ru/20240409/nauka-1938732279.html

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ростовская область

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ростовская область, происшествия