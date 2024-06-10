Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова
Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Артура Чилингарова
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанкНачальник научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-19" в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров
Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-19" в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни.
Путин назвал Чилингарова выдающимся ученым
2 июня, 16:32
"Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение правительству Российской Федерации проработать вопрос о присвоении Северному морскому пути имени Артура Николаевича Чилингарова", - сказано в обращении.
Слуцкий рассказал РИА Новости, что присвоение Северному морскому пути имени Чилингарова станет не только данью уважения к великому исследователю арктики. "Нам нужно воспитать будущих первооткрывателей, готовых покорять неизведанное, мечтать совершить невероятный научный прорыв, а не прожить жизнь через экран телефона. Артур Николаевич воспитал не одно поколение полярников, для которых был и останется кумиром навсегда. Бывали с ним в совместных экспедициях и на Северном полюсе, и на Южном. Уверен, пример Чилингарова воодушевит еще многих", - пояснил лидер ЛДПР.
В документе отмечается, что Чилингаров внес неоценимый вклад в исследование полярных регионов Земли, а также в развитие и закрепление правового статуса Северного морского пути.
"Чилингаров А.Н. понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией. Именно поэтому на протяжении многих лет Артур Николаевич работал над созданием нормативной базы, определяющей правовой статус, правила и организацию плавания судов в акватории Северного морского пути", - подчеркивается в обращении.