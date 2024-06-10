https://ria.ru/20240610/chilingarov-1951849923.html

Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова

Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова - РИА Новости, 10.06.2024

Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя, депутата... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T04:36

2024-06-10T04:36

2024-06-10T04:37

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европа

артур чилингаров

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лдпр

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни. "Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение правительству Российской Федерации проработать вопрос о присвоении Северному морскому пути имени Артура Николаевича Чилингарова", - сказано в обращении. Слуцкий рассказал РИА Новости, что присвоение Северному морскому пути имени Чилингарова станет не только данью уважения к великому исследователю арктики. "Нам нужно воспитать будущих первооткрывателей, готовых покорять неизведанное, мечтать совершить невероятный научный прорыв, а не прожить жизнь через экран телефона. Артур Николаевич воспитал не одно поколение полярников, для которых был и останется кумиром навсегда. Бывали с ним в совместных экспедициях и на Северном полюсе, и на Южном. Уверен, пример Чилингарова воодушевит еще многих", - пояснил лидер ЛДПР. В документе отмечается, что Чилингаров внес неоценимый вклад в исследование полярных регионов Земли, а также в развитие и закрепление правового статуса Северного морского пути. "Чилингаров А.Н. понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией. Именно поэтому на протяжении многих лет Артур Николаевич работал над созданием нормативной базы, определяющей правовой статус, правила и организацию плавания судов в акватории Северного морского пути", - подчеркивается в обращении.

https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html

https://ria.ru/20240601/chilingarov-1949936456.html

северный полюс

земля

европа

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северный полюс, земля, европа, артур чилингаров, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, общество