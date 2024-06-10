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Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова - РИА Новости, 10.06.2024
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04:36 10.06.2024 (обновлено: 04:37 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/chilingarov-1951849923.html
Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова
Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова - РИА Новости, 10.06.2024
Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя, депутата... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T04:36
2024-06-10T04:37
северный полюс
земля
европа
артур чилингаров
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
лдпр
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни. "Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение правительству Российской Федерации проработать вопрос о присвоении Северному морскому пути имени Артура Николаевича Чилингарова", - сказано в обращении. Слуцкий рассказал РИА Новости, что присвоение Северному морскому пути имени Чилингарова станет не только данью уважения к великому исследователю арктики. "Нам нужно воспитать будущих первооткрывателей, готовых покорять неизведанное, мечтать совершить невероятный научный прорыв, а не прожить жизнь через экран телефона. Артур Николаевич воспитал не одно поколение полярников, для которых был и останется кумиром навсегда. Бывали с ним в совместных экспедициях и на Северном полюсе, и на Южном. Уверен, пример Чилингарова воодушевит еще многих", - пояснил лидер ЛДПР. В документе отмечается, что Чилингаров внес неоценимый вклад в исследование полярных регионов Земли, а также в развитие и закрепление правового статуса Северного морского пути. "Чилингаров А.Н. понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией. Именно поэтому на протяжении многих лет Артур Николаевич работал над созданием нормативной базы, определяющей правовой статус, правила и организацию плавания судов в акватории Северного морского пути", - подчеркивается в обращении.
https://ria.ru/20240602/chilingarov-1950026263.html
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северный полюс, земля, европа, артур чилингаров, леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, общество
Северный полюс, Земля, Европа, Артур Чилингаров, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, ЛДПР, Общество
Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Чилингарова

Слуцкий попросил Путина присвоить Северному морскому пути имя Артура Чилингарова

© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанкНачальник научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-19" в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров
Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции Северный полюс-19 в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Роман Денисов
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Начальник научно-исследовательской дрейфующей станции "Северный полюс-19" в Северном Ледовитом океане Артур Чилингаров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Северному морскому пути имя полярного исследователя, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни после продолжительной, тяжелой болезни.
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"Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение правительству Российской Федерации проработать вопрос о присвоении Северному морскому пути имени Артура Николаевича Чилингарова", - сказано в обращении.
Слуцкий рассказал РИА Новости, что присвоение Северному морскому пути имени Чилингарова станет не только данью уважения к великому исследователю арктики. "Нам нужно воспитать будущих первооткрывателей, готовых покорять неизведанное, мечтать совершить невероятный научный прорыв, а не прожить жизнь через экран телефона. Артур Николаевич воспитал не одно поколение полярников, для которых был и останется кумиром навсегда. Бывали с ним в совместных экспедициях и на Северном полюсе, и на Южном. Уверен, пример Чилингарова воодушевит еще многих", - пояснил лидер ЛДПР.
В документе отмечается, что Чилингаров внес неоценимый вклад в исследование полярных регионов Земли, а также в развитие и закрепление правового статуса Северного морского пути.
"Чилингаров А.Н. понимал, насколько важен Северный морской путь и какое стратегическое значение он имеет для экономики и безопасности нашей станы в качестве транспортной магистрали, обеспечивающей логистический коридор между Европой и Азией. Именно поэтому на протяжении многих лет Артур Николаевич работал над созданием нормативной базы, определяющей правовой статус, правила и организацию плавания судов в акватории Северного морского пути", - подчеркивается в обращении.
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Северный полюсЗемляЕвропаАртур ЧилингаровЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинЛДПРОбщество
 
 
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