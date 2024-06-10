https://ria.ru/20240610/briks-1952055007.html
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом - РИА Новости, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом
Главы МИД стран БРИКС подтвердили свою приверженность борьбе с терроризмом, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T20:25
2024-06-10T20:25
2024-06-10T20:43
теракт в "крокус сити холле"
в мире
крокус сити холл
брикс
нижний новгород
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС подтвердили свою приверженность борьбе с терроризмом, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД. "Министры решительно осудили любые акты терроризма как преступные и не имеющие оправдания, независимо от их мотивации, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались. Они решительно осудили бесчеловечную террористическую атаку, совершенную 22 марта 2024 года в Крокус сити холле…", - говорится в заявлении. Участники встречи подтвердили свою приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничный терроризм, финансирование терроризма и создание безопасных убежищ. "Они вновь заявили, что терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой и что все, кто причастен к террористической деятельности и поддерживает ее, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Министры призвали обеспечить абсолютную нетерпимость к терроризму и отвергли двойные стандарты в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении. Министры также выразили надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом и призвали к скорейшей доработке и принятию всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в рамках ООН. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел
https://ria.ru/20240411/lavrov-1939304172.html
https://ria.ru/20240416/konsultatsii-1940429031.html
нижний новгород
россия
красногорск
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в мире, крокус сити холл, брикс, нижний новгород, россия, красногорск, московская область (подмосковье), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Крокус Сити Холл, БРИКС, Нижний Новгород, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом
Главы МИД стран БРИКС решительно осудили любые акты терроризма
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС подтвердили свою приверженность борьбе с терроризмом, говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам проходящего в Нижнем Новгороде совещания глав МИД.
"Министры решительно осудили любые акты терроризма как преступные и не имеющие оправдания, независимо от их мотивации, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались. Они решительно осудили бесчеловечную террористическую атаку, совершенную 22 марта 2024 года в Крокус сити холле…", - говорится в заявлении.
Участники встречи подтвердили свою приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая трансграничный терроризм, финансирование терроризма и создание безопасных убежищ.
"Они вновь заявили, что терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой и что все, кто причастен к террористической деятельности и поддерживает ее, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. Министры призвали обеспечить абсолютную нетерпимость к терроризму и отвергли двойные стандарты в борьбе с терроризмом", - говорится в заявлении.
Министры также выразили надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом и призвали к скорейшей доработке и принятию всеобъемлющей конвенции о международном терроризме в рамках ООН.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл
" в результате пожара полностью сгорел