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Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024
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15:20 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/briks-1951968975.html
Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024
Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва планирует приехать в Казань в октябре на саммит стран БРИКС, заявил глава МИД Бразили Мауру Вьейра. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:20
2024-06-10T15:20
в мире
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россия
казань
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луис инасиу лула да силва
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Лула Инасио да Силва планирует приехать в Казань в октябре на саммит стран БРИКС, заявил глава МИД Бразили Мауру Вьейра. "Мы надеемся, что президент Бразилии сможет приехать на саммит", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу со своим бразильским коллегой, которая проходит "на полях" заседания совета министров иностранных дел БРИКС. "Да, он приедет", - подтвердил глава МИД Бразилии. "Мы также надеемся на встречу с президентом Путиным. Это одна из стадий подготовки саммита", - продолжил Лавров. Глава МИД Бразилии согласился с таким предложением и также отметил, что первый раз посещает Нижний Новгород и восхищен красотой этого города.
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в мире, бразилия, россия, казань, брикс, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Россия, Казань, БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС

МИД Бразилии подтвердил участие президента Лулы в саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Лула Инасио да Силва планирует приехать в Казань в октябре на саммит стран БРИКС, заявил глава МИД Бразили Мауру Вьейра.
"Мы надеемся, что президент Бразилии сможет приехать на саммит", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу со своим бразильским коллегой, которая проходит "на полях" заседания совета министров иностранных дел БРИКС. "Да, он приедет", - подтвердил глава МИД Бразилии.
"Мы также надеемся на встречу с президентом Путиным. Это одна из стадий подготовки саммита", - продолжил Лавров.
Глава МИД Бразилии согласился с таким предложением и также отметил, что первый раз посещает Нижний Новгород и восхищен красотой этого города.
Вид на город Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 15:52
 
В миреБразилияРоссияКазаньБРИКСЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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