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Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС - РИА Новости, 10.06.2024
Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва планирует приехать в Казань в октябре на саммит стран БРИКС, заявил глава МИД Бразили Мауру Вьейра. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T15:20
2024-06-10T15:20
2024-06-10T15:20
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Лула Инасио да Силва планирует приехать в Казань в октябре на саммит стран БРИКС, заявил глава МИД Бразили Мауру Вьейра. "Мы надеемся, что президент Бразилии сможет приехать на саммит", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу со своим бразильским коллегой, которая проходит "на полях" заседания совета министров иностранных дел БРИКС. "Да, он приедет", - подтвердил глава МИД Бразилии. "Мы также надеемся на встречу с президентом Путиным. Это одна из стадий подготовки саммита", - продолжил Лавров. Глава МИД Бразилии согласился с таким предложением и также отметил, что первый раз посещает Нижний Новгород и восхищен красотой этого города.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, россия, казань, брикс, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Россия, Казань, БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии приедет в Казань на саммит БРИКС
МИД Бразилии подтвердил участие президента Лулы в саммите БРИКС в Казани