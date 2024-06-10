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Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление - РИА Новости, 10.06.2024
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14:35 10.06.2024 (обновлено: 14:41 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/briks-1951955676.html
Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление
Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление - РИА Новости, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление
Главы МИД БРИКС согласовали в Нижнем Новгороде совместное заявление, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:35
2024-06-10T14:41
брикс
россия
нижний новгород
мария захарова
политика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД БРИКС согласовали в Нижнем Новгороде совместное заявление, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министры иностранных дел БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление",- сказала она.Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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брикс, россия, нижний новгород, мария захарова, политика
БРИКС, Россия, Нижний Новгород, Мария Захарова, Политика
Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление

Захарова: главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД БРИКС согласовали в Нижнем Новгороде совместное заявление, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министры иностранных дел БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление",- сказала она.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Перед совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Стало известно меню обеда на встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде
14:28
 
БРИКСРоссияНижний НовгородМария ЗахароваПолитика
 
 
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