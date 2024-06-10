https://ria.ru/20240610/briks-1951955676.html

Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление

Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление - РИА Новости, 10.06.2024

Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление

Главы МИД БРИКС согласовали в Нижнем Новгороде совместное заявление, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:35

2024-06-10T14:35

2024-06-10T14:41

брикс

россия

нижний новгород

мария захарова

политика

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД БРИКС согласовали в Нижнем Новгороде совместное заявление, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министры иностранных дел БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление",- сказала она.Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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россия

нижний новгород

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Кирилл Волков

брикс, россия, нижний новгород, мария захарова, политика