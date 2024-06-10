https://ria.ru/20240610/briks-1951955676.html
Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление
Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление - РИА Новости, 10.06.2024
Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление
Главы МИД БРИКС согласовали в Нижнем Новгороде совместное заявление, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:35
2024-06-10T14:35
2024-06-10T14:41
брикс
россия
нижний новгород
мария захарова
политика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Главы МИД БРИКС согласовали в Нижнем Новгороде совместное заявление, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министры иностранных дел БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление",- сказала она.Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20240610/briks-1951953730.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, россия, нижний новгород, мария захарова, политика
БРИКС, Россия, Нижний Новгород, Мария Захарова, Политика
Главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление
Захарова: главы МИД БРИКС на заседании согласовали совместное заявление