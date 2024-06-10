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Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания

Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания - РИА Новости, 10.06.2024

Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания

Заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС открылось в понедельник в Нижнем Новгороде минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:42

2024-06-10T11:42

2024-06-10T11:42

в мире

иран

россия

нижний новгород

хоссейн амир абдоллахиян

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС открылось в понедельник в Нижнем Новгороде минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси, главе МИД Хоссейне Амире Абдоллахияне и других иранских чиновниках. "Предлагаю начать наше заседание с минуты молчания, чтобы принести соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, соболезнования семьям погибших", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС открылась в понедельник в Нижнем Новгороде. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

https://ria.ru/20240529/vertolet-1949211037.html

иран

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, нижний новгород, хоссейн амир абдоллахиян, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана