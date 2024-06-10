Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания
Встречу глав МИД БРИКС начали с минуты молчания по погибшим иранским чиновникам
© Фото : соцсетиМесто крушения вертолета Эбрахима Раиси
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС открылось в понедельник в Нижнем Новгороде минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси, главе МИД Хоссейне Амире Абдоллахияне и других иранских чиновниках.
"Предлагаю начать наше заседание с минуты молчания, чтобы принести соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, соболезнования семьям погибших", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС открылась в понедельник в Нижнем Новгороде.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.