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Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания - РИА Новости, 10.06.2024
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11:42 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/briks-1951901458.html
Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания
Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания - РИА Новости, 10.06.2024
Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания
Заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС открылось в понедельник в Нижнем Новгороде минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:42
2024-06-10T11:42
в мире
иран
россия
нижний новгород
хоссейн амир абдоллахиян
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС открылось в понедельник в Нижнем Новгороде минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси, главе МИД Хоссейне Амире Абдоллахияне и других иранских чиновниках. "Предлагаю начать наше заседание с минуты молчания, чтобы принести соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, соболезнования семьям погибших", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС открылась в понедельник в Нижнем Новгороде. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
https://ria.ru/20240529/vertolet-1949211037.html
иран
россия
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в мире, иран, россия, нижний новгород, хоссейн амир абдоллахиян, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Россия, Нижний Новгород, Хоссейн Амир Абдоллахиян, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана
Встречу министров иностранных дел БРИКС начали с минуты молчания

Встречу глав МИД БРИКС начали с минуты молчания по погибшим иранским чиновникам

© Фото : соцсетиМесто крушения вертолета Эбрахима Раиси
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС открылось в понедельник в Нижнем Новгороде минутой молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси, главе МИД Хоссейне Амире Абдоллахияне и других иранских чиновниках.
"Предлагаю начать наше заседание с минуты молчания, чтобы принести соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, соболезнования семьям погибших", - сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС открылась в понедельник в Нижнем Новгороде.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Генштаб ВС Ирана исключил диверсию на вертолете Раиси
29 мая, 19:19
 
В миреИранРоссияНижний НовгородХоссейн Амир АбдоллахиянИбрахим РаисиКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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