https://ria.ru/20240610/briks-1951899994.html

Роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать, заявил Лавров

Роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2024

Роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать, заявил Лавров

БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль в решении общемировых проблем будет только возрастать, а интерес к работе объединения проявляет все большее... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:37

2024-06-10T11:37

2024-06-10T11:37

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль в решении общемировых проблем будет только возрастать, а интерес к работе объединения проявляет все большее количество стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Убежден, БРИКС движет вперед ветер перемен, ведь его роль в решении глобальных проблем будет только возрастать. Это находит подтверждение и в неуклонном росте числа стран, проявляющих неподдельный интерес к подключению к работе нашего объединения", - сказал Лавров на заседании СМИД БРИКС. Он добавил, что БРИКС является одним из объединений, где на деле, а не на словах реализованы принципы равноправного сотрудничества: взаимное уважение, открытость, прагматизм, солидарность, преемственность и консенсус.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, брикс