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Роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2024
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11:37 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/briks-1951899994.html
Роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать, заявил Лавров
Роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать, заявил Лавров - РИА Новости, 10.06.2024
Роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать, заявил Лавров
БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль в решении общемировых проблем будет только возрастать, а интерес к работе объединения проявляет все большее... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:37
2024-06-10T11:37
в мире
россия
сергей лавров
брикс
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль в решении общемировых проблем будет только возрастать, а интерес к работе объединения проявляет все большее количество стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Убежден, БРИКС движет вперед ветер перемен, ведь его роль в решении глобальных проблем будет только возрастать. Это находит подтверждение и в неуклонном росте числа стран, проявляющих неподдельный интерес к подключению к работе нашего объединения", - сказал Лавров на заседании СМИД БРИКС. Он добавил, что БРИКС является одним из объединений, где на деле, а не на словах реализованы принципы равноправного сотрудничества: взаимное уважение, открытость, прагматизм, солидарность, преемственность и консенсус.
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в мире, россия, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Сергей Лавров, БРИКС
Роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать, заявил Лавров

Лавров: БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль будет только возрастать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль в решении общемировых проблем будет только возрастать, а интерес к работе объединения проявляет все большее количество стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убежден, БРИКС движет вперед ветер перемен, ведь его роль в решении глобальных проблем будет только возрастать. Это находит подтверждение и в неуклонном росте числа стран, проявляющих неподдельный интерес к подключению к работе нашего объединения", - сказал Лавров на заседании СМИД БРИКС.
Он добавил, что БРИКС является одним из объединений, где на деле, а не на словах реализованы принципы равноправного сотрудничества: взаимное уважение, открытость, прагматизм, солидарность, преемственность и консенсус.
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