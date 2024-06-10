https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html

МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа

МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа - РИА Новости, 10.06.2024

МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа

Необходимо превратить БРИКС в открытый и инклюзивный механизм многостороннего сотрудничества нового типа, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T17:22

2024-06-10T17:22

2024-06-10T17:29

в мире

китай

россия

ван и (политик)

сергей лавров

брикс

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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Необходимо превратить БРИКС в открытый и инклюзивный механизм многостороннего сотрудничества нового типа, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. "(Необходимо) превратить БРИКС в механизм многостороннего сотрудничества нового типа, основанный на развивающихся рынках и развивающихся странах, ориентированный на весь мир, открытый и инклюзивный", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Для этого, отметил он, необходимо "укрепить веру в многосторонность, наметить новый план будущего глобального развития". Он также заявил о необходимости "решительно противостоять действиям, подрывающим международный порядок и попирающим международные правила". Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

китай

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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, брикс