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МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа - РИА Новости, 10.06.2024
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17:22 10.06.2024 (обновлено: 17:29 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/brics-1952015890.html
МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа
МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа - РИА Новости, 10.06.2024
МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа
Необходимо превратить БРИКС в открытый и инклюзивный механизм многостороннего сотрудничества нового типа, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T17:22
2024-06-10T17:29
в мире
китай
россия
ван и (политик)
сергей лавров
брикс
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Необходимо превратить БРИКС в открытый и инклюзивный механизм многостороннего сотрудничества нового типа, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. "(Необходимо) превратить БРИКС в механизм многостороннего сотрудничества нового типа, основанный на развивающихся рынках и развивающихся странах, ориентированный на весь мир, открытый и инклюзивный", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Для этого, отметил он, необходимо "укрепить веру в многосторонность, наметить новый план будущего глобального развития". Он также заявил о необходимости "решительно противостоять действиям, подрывающим международный порядок и попирающим международные правила". Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, брикс
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, БРИКС
МИД Китая призвал превратить БРИКС в многосторонний механизм нового типа

Глава МИД Китая Ван И призвал превратить БРИКС в открытый и инклюзивный механизм

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024
Министр иностранных дел Китая Ван И на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Китая Ван И на совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 10 июня 2024
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Необходимо превратить БРИКС в открытый и инклюзивный механизм многостороннего сотрудничества нового типа, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.
"(Необходимо) превратить БРИКС в механизм многостороннего сотрудничества нового типа, основанный на развивающихся рынках и развивающихся странах, ориентированный на весь мир, открытый и инклюзивный", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Для этого, отметил он, необходимо "укрепить веру в многосторонность, наметить новый план будущего глобального развития". Он также заявил о необходимости "решительно противостоять действиям, подрывающим международный порядок и попирающим международные правила".
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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