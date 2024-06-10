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Премьер Франции попросил об отставке после проигрыша партии Макрона
Премьер Франции попросил об отставке после проигрыша партии Макрона - РИА Новости, 10.06.2024
Премьер Франции попросил об отставке после проигрыша партии Макрона
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время правительственной встречи в воскресенье попросил французского президента Эммануэля Макрона принять его отставку РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:02
2024-06-10T12:02
2024-06-10T12:16
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выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время правительственной встречи в воскресенье попросил французского президента Эммануэля Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила промакроновскую коалицию, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "В воскресенье 9 июня премьер-министр Габриэль Атталь попытался отговорить Эммануэля Макрона от роспуска Национального собрания и принять вместо этого его отставку, от которой президент республики отказался", - сообщает канал. Отмечается, что президент посчитал Атталя лучшим кандидатом на то, чтобы вести предвыборную кампанию лагеря Макрона. Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.
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в мире, справки, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Справки, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Премьер Франции попросил об отставке после проигрыша партии Макрона
BFMTV: Атталь попросил Макрона принять его отставку вместо роспуска Нацсобрания
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время правительственной встречи в воскресенье попросил французского президента Эммануэля Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент
во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила промакроновскую коалицию, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
"В воскресенье 9 июня премьер-министр Габриэль Атталь попытался отговорить Эммануэля Макрона от роспуска Национального собрания и принять вместо этого его отставку, от которой президент республики отказался", - сообщает канал.
Отмечается, что президент посчитал Атталя лучшим кандидатом на то, чтобы вести предвыборную кампанию лагеря Макрона.
Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.