https://ria.ru/20240610/bfmtv-1951911838.html

Премьер Франции попросил об отставке после проигрыша партии Макрона

Премьер Франции попросил об отставке после проигрыша партии Макрона - РИА Новости, 10.06.2024

Премьер Франции попросил об отставке после проигрыша партии Макрона

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время правительственной встречи в воскресенье попросил французского президента Эммануэля Макрона принять его отставку РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:02

2024-06-10T12:02

2024-06-10T12:16

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европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время правительственной встречи в воскресенье попросил французского президента Эммануэля Макрона принять его отставку вместо назначения внеочередных выборов в Национальное собрание (нижняя палата французского парламента), передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Накануне после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила промакроновскую коалицию, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "В воскресенье 9 июня премьер-министр Габриэль Атталь попытался отговорить Эммануэля Макрона от роспуска Национального собрания и принять вместо этого его отставку, от которой президент республики отказался", - сообщает канал. Отмечается, что президент посчитал Атталя лучшим кандидатом на то, чтобы вести предвыборную кампанию лагеря Макрона. Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.

https://ria.ru/20240610/vybory-1951907480.html

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в мире, справки, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, европарламент, выборы в европарламент — 2024