https://ria.ru/20240610/belgiya-1951921564.html

В Бельгии король принял отставку правительства премьера де Кроо

В Бельгии король принял отставку правительства премьера де Кроо - РИА Новости, 10.06.2024

В Бельгии король принял отставку правительства премьера де Кроо

Король бельгийцев Филипп в понедельник принял отставку правительства действующего премьер-министра Александра де Кроо, партия которого накануне проиграла на... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:39

2024-06-10T12:39

2024-06-10T12:47

в мире

бельгия

александр де кроо

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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Король бельгийцев Филипп в понедельник принял отставку правительства действующего премьер-министра Александра де Кроо, партия которого накануне проиграла на выборах в региональный и федеральный парламенты.Либеральная партия де Кроо Open Vld получила всего семь мест в федеральном парламенте Бельгии нового созыва, потеряв практически половину мандатов."Король принял отставку правительства Александра де Кроо, начинаются консультации", - сообщает телеканал RTB.

https://ria.ru/20240609/belgiya-1951831945.html

бельгия

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Ольга Фомченкова

в мире, бельгия, александр де кроо