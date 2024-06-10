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В Бельгии король принял отставку правительства премьера де Кроо - РИА Новости, 10.06.2024
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12:39 10.06.2024 (обновлено: 12:47 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/belgiya-1951921564.html
В Бельгии король принял отставку правительства премьера де Кроо
В Бельгии король принял отставку правительства премьера де Кроо - РИА Новости, 10.06.2024
В Бельгии король принял отставку правительства премьера де Кроо
Король бельгийцев Филипп в понедельник принял отставку правительства действующего премьер-министра Александра де Кроо, партия которого накануне проиграла на... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:39
2024-06-10T12:47
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бельгия
александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Король бельгийцев Филипп в понедельник принял отставку правительства действующего премьер-министра Александра де Кроо, партия которого накануне проиграла на выборах в региональный и федеральный парламенты.Либеральная партия де Кроо Open Vld получила всего семь мест в федеральном парламенте Бельгии нового созыва, потеряв практически половину мандатов."Король принял отставку правительства Александра де Кроо, начинаются консультации", - сообщает телеканал RTB.
https://ria.ru/20240609/belgiya-1951831945.html
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в мире, бельгия, александр де кроо
В мире, Бельгия, Александр де Кроо
В Бельгии король принял отставку правительства премьера де Кроо

В Бельгии король принял отставку правительства де Кроо, проигравшего выборы

© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Бельгии Александер де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Paul White
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Король бельгийцев Филипп в понедельник принял отставку правительства действующего премьер-министра Александра де Кроо, партия которого накануне проиграла на выборах в региональный и федеральный парламенты.
Либеральная партия де Кроо Open Vld получила всего семь мест в федеральном парламенте Бельгии нового созыва, потеряв практически половину мандатов.
"Король принял отставку правительства Александра де Кроо, начинаются консультации", - сообщает телеканал RTB.
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Премьер Бельгии признал поражение либеральной партии на выборах
Вчера, 22:53
 
В миреБельгияАлександр де Кроо
 
 
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