https://ria.ru/20240610/bardella-1951883690.html
В партии "Нацобъединение" назвали кандидата на пост премьера Франции
В партии "Нацобъединение" назвали кандидата на пост премьера Франции - РИА Новости, 10.06.2024
В партии "Нацобъединение" назвали кандидата на пост премьера Франции
Глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла будет кандидатом на кресло премьер-министра Франции после объявленного накануне президентом... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T10:34
2024-06-10T10:34
2024-06-10T10:34
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выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла будет кандидатом на кресло премьер-министра Франции после объявленного накануне президентом страны Эммануэлем Макроном роспуска Нацсобрания и назначения выборов, заявил депутат Национального собрания (нижней палаты французского парламента) от "Национального объединения" Себастьян Шеню в эфире радиостанции RTL. После объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым партия Барделла более чем в два раза опережает коалицию, включающую партию Макрона "Возрождение", французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. "Жордан Барделла - наш кандидат в (резиденцию премьер-министра - ред.) Матиньонский дворец", - заявил Шеню.Политик при этом отметил, что Барделла не будет участвовать в выборах в законодательное собрание, но возглавит предвыборную кампанию "Национального объединения". Предварительные результаты голосования в Европарламент, опубликованные на официальной сайте выборов, показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,5% голосов. За ней следует коалиция с партией Макрона "Возрождение" с 14,5%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 14%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 10,1%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,2%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,3%.
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, возрождение, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Возрождение, Выборы в Европарламент — 2024
В партии "Нацобъединение" назвали кандидата на пост премьера Франции
Шеню: Барделла будет кандидатом на пост премьера Франции от "Нацобъединения"
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости.
Глава правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла будет кандидатом на кресло премьер-министра Франции после объявленного накануне президентом страны Эммануэлем Макроном роспуска Нацсобрания и назначения выборов, заявил депутат Национального собрания (нижней палаты французского парламента) от "Национального объединения" Себастьян Шеню в эфире радиостанции RTL.
После объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым партия Барделла более чем в два раза опережает коалицию, включающую партию Макрона "Возрождение", французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
«
"Жордан Барделла - наш кандидат в (резиденцию премьер-министра - ред.) Матиньонский дворец", - заявил Шеню.
Политик при этом отметил, что Барделла не будет участвовать в выборах в законодательное собрание, но возглавит предвыборную кампанию "Национального объединения".
Предварительные результаты голосования в Европарламент, опубликованные на официальной сайте выборов, показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,5% голосов. За ней следует коалиция с партией Макрона "Возрождение" с 14,5%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 14%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 10,1%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,2%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,3%.