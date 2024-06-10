Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с регистрации, если он угнан - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 10.06.2024 (обновлено: 12:25 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/avto-1951916616.html
В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с регистрации, если он угнан
В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с регистрации, если он угнан - РИА Новости, 10.06.2024
В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с регистрации, если он угнан
Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T12:23
2024-06-10T12:25
общество
авто
россия
госдума рф
гибдд мвд рф
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152437/09/1524370957_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_15ba2538487c62a3164f44a4f0cf6c52.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко второму чтению к проекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации ТС, размещённой в думской базе данных. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года. Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе. Кроме того, поправкой предлагается закрепить, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто".
https://ria.ru/20240513/osago-1945541353.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152437/09/1524370957_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_dfe0ff5702b58f8a69e04cd94ee51f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, россия, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго
Общество, Авто, Россия, Госдума РФ, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО
В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с регистрации, если он угнан

В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с учета в ГИБДД сразу после продажи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПосетитель у табло электронной очереди в отделении ГИБДД
Посетитель у табло электронной очереди в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Посетитель у табло электронной очереди в отделении ГИБДД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко второму чтению к проекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации ТС, размещённой в думской базе данных.
Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года.
Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе.
Кроме того, поправкой предлагается закрепить, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто".
Автовладелец оформляет страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Правительство поддержало проект по увеличению страхового возмещения ОСАГО
13 мая, 12:11
 
ОбществоАвтоРоссияГосдума РФГИБДД МВД РФОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала