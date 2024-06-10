https://ria.ru/20240610/avto-1951916616.html

В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с регистрации, если он угнан

В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с регистрации, если он угнан - РИА Новости, 10.06.2024

В ГД предложили разрешить снимать автомобиль с регистрации, если он угнан

Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T12:23

2024-06-10T12:23

2024-06-10T12:25

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Владельцы транспортных средств в России смогут на основании заявления снять свой автомобиль с государственной регистрации, если он угнан, следует из поправки ко второму чтению к проекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации ТС, размещённой в думской базе данных. Госдума приняла данный законопроект в первом чтении в ноябре 2023 года. Также предлагается позволить автовладельцам при продаже автомобиля сразу снимать его с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения, сказано в документе. Кроме того, поправкой предлагается закрепить, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении "находящегося в розыске похищенного или угнанного авто".

https://ria.ru/20240513/osago-1945541353.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, авто, россия, госдума рф, гибдд мвд рф, осаго