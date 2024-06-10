https://ria.ru/20240610/ataka-1951869898.html

В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры - РИА Новости, 10.06.2024

В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры

В Ярославской области предотвращена атака БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T09:31

2024-06-10T09:31

2024-06-10T09:37

специальная военная операция на украине

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн - РИА Новости. В Ярославской области предотвращена атака БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона, сообщила пресс-служба областного правительства."Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона", - говорится в сообщении.Отмечается, что принимаются все меры для обеспечения безопасности граждан.В пресс-службе уточнили журналистам, что с указанными мерами связано утреннее перекрытие дороги М8 в Ярославской области. В соцсетях писали, что были перекрыты выезды на Москву на участке от Ярославля до Ростова, людей отправляли в объезд.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

ярославская область

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ярославская область, ярославль, безопасность