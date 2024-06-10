https://ria.ru/20240610/armeniya-1952070083.html

Лидер протестов в Армении призвал сторонников прийти к парламенту 12 июня

Лидер протестов в Армении призвал сторонников прийти к парламенту 12 июня - РИА Новости, 10.06.2024

Лидер протестов в Армении призвал сторонников прийти к парламенту 12 июня

Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал сторонников собраться 12 июня у РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T22:06

2024-06-10T22:06

2024-06-10T22:06

в мире

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал сторонников собраться 12 июня у парламента, куда должен в рамках правительственного часа прибыть глава кабмина. "Двенадцатого июня в 15.00 (14.00 мск) вы должны быть у здания Национального собрания. Очень важно, чтобы собралось как можно больше людей", - сказал архиепископ на митинге в Ереване. По его словам, различные акции пройдут и 11 июня, продолжит функционировать "палаточный лагерь" протестующих у здания парламента. Акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

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в мире, ереван, армения, азербайджан, никол пашинян