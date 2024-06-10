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Суд отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин" - РИА Новости, 10.06.2024
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23:35 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/arest-1952075901.html
Суд отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин"
Суд отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин" - РИА Новости, 10.06.2024
Суд отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин"
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин" Элеонору Лихачеву по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T23:35
2024-06-10T23:35
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин" Элеонору Лихачеву по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде. "Обвиняемой Лихачевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 августа", - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, главный бухгалтер университета совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию государственных заданий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и заключенных с Департаментом образования и науки г. Москвы соглашений. Она изготовила документы с недостоверными сведениями о ряде сотрудников университета, которые были привлечены к осуществлению вышеуказанных работ, тем самым завысив их стоимость, и, в конечном итоге, увеличив фонд оплаты труда. Работникам были начислены выплаты на общую сумму один миллион рублей, Лихачева присвоила себе эти средства через "подчиненных сотрудников университета". Как указывала в суде защита женщины, обвинение в её адрес не обоснованно, "так как в обязанности главного бухгалтера не входит начисление заработной платы". В мае этого года был заключен под стражу директор департамента правового обеспечения МГТУ "Станкин" Александр Крылов, ему вменяется покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, арест к его деятельности в университете отношения не имеет.
https://ria.ru/20240608/arest-1951695264.html
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происшествия, москва, александр крылов, мгту "станкин"
Происшествия, Москва, Александр Крылов, МГТУ "Станкин"
Суд отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин"

Суд отправил под домашний арест бухгалтера МГТУ "Станкин" за мошенничество

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин" Элеонору Лихачеву по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде.
"Обвиняемой Лихачевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 августа", - рассказал собеседник агентства.
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По данным следствия, главный бухгалтер университета совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию государственных заданий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и заключенных с Департаментом образования и науки г. Москвы соглашений. Она изготовила документы с недостоверными сведениями о ряде сотрудников университета, которые были привлечены к осуществлению вышеуказанных работ, тем самым завысив их стоимость, и, в конечном итоге, увеличив фонд оплаты труда. Работникам были начислены выплаты на общую сумму один миллион рублей, Лихачева присвоила себе эти средства через "подчиненных сотрудников университета".
Как указывала в суде защита женщины, обвинение в её адрес не обоснованно, "так как в обязанности главного бухгалтера не входит начисление заработной платы".
В мае этого года был заключен под стражу директор департамента правового обеспечения МГТУ "Станкин" Александр Крылов, ему вменяется покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, арест к его деятельности в университете отношения не имеет.
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