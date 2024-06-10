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Суд отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин"
Суд отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин" - РИА Новости, 10.06.2024
Суд отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин"
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин" Элеонору Лихачеву по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T23:35
2024-06-10T23:35
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин" Элеонору Лихачеву по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде. "Обвиняемой Лихачевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 августа", - рассказал собеседник агентства. По данным следствия, главный бухгалтер университета совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию государственных заданий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и заключенных с Департаментом образования и науки г. Москвы соглашений. Она изготовила документы с недостоверными сведениями о ряде сотрудников университета, которые были привлечены к осуществлению вышеуказанных работ, тем самым завысив их стоимость, и, в конечном итоге, увеличив фонд оплаты труда. Работникам были начислены выплаты на общую сумму один миллион рублей, Лихачева присвоила себе эти средства через "подчиненных сотрудников университета". Как указывала в суде защита женщины, обвинение в её адрес не обоснованно, "так как в обязанности главного бухгалтера не входит начисление заработной платы". В мае этого года был заключен под стражу директор департамента правового обеспечения МГТУ "Станкин" Александр Крылов, ему вменяется покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, арест к его деятельности в университете отношения не имеет.
https://ria.ru/20240608/arest-1951695264.html
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происшествия, москва, александр крылов, мгту "станкин"
Происшествия, Москва, Александр Крылов, МГТУ "Станкин"
Суд отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин"
Суд отправил под домашний арест бухгалтера МГТУ "Станкин" за мошенничество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного бухгалтера МГТУ "Станкин" Элеонору Лихачеву по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в суде.
"Обвиняемой Лихачевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 августа", - рассказал собеседник агентства.
По данным следствия, главный бухгалтер университета совершила хищение денежных средств, выделенных на реализацию государственных заданий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и заключенных с Департаментом образования и науки г. Москвы соглашений. Она изготовила документы с недостоверными сведениями о ряде сотрудников университета, которые были привлечены к осуществлению вышеуказанных работ, тем самым завысив их стоимость, и, в конечном итоге, увеличив фонд оплаты труда. Работникам были начислены выплаты на общую сумму один миллион рублей, Лихачева присвоила себе эти средства через "подчиненных сотрудников университета".
Как указывала в суде защита женщины, обвинение в её адрес не обоснованно, "так как в обязанности главного бухгалтера не входит начисление заработной платы".
В мае этого года был заключен под стражу директор департамента правового обеспечения МГТУ "Станкин" Александр Крылов
, ему вменяется покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, арест к его деятельности в университете отношения не имеет.