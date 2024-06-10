https://ria.ru/20240610/arest-1952005433.html
Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали
Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали - РИА Новости, 10.06.2024
Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали
Измайловский суд Москвы арестовал мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на двоих мужчин, одного из которых убил, а второго ранил, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:54
2024-06-10T16:54
2024-06-10T17:01
происшествия
москва
арсений щельцин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951999583_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_6e61a3448501bf79eab49a328027feab.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на двоих мужчин, одного из которых убил, а второго ранил, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Романа Медведкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 августа", - сказали в суде. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин получил не менее трех ударов ножом и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах. По информации судов общей юрисдикции Москвы, Медведкин - лидер рок-группы "Пасека". По версии следствия, в ночь на 8 июня в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечает столичная прокуратура.
https://ria.ru/20240609/napadenie-1951817475.html
https://ria.ru/20240609/scheltsin-1951815326.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951999583_80:121:1199:960_1920x0_80_0_0_4b8e8b1efceb6228ef6289e0b23ab6a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, арсений щельцин
Происшествия, Москва, Арсений Щельцин
Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали
В Москве арестовали подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ"
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на двоих мужчин, одного из которых убил, а второго ранил, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Романа Медведкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 августа", - сказали в суде.
Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин
получил не менее трех ударов ножом и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах.
По информации судов общей юрисдикции Москвы, Медведкин - лидер рок-группы "Пасека".
По версии следствия, в ночь на 8 июня в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечает столичная прокуратура.