https://ria.ru/20240610/arest-1952005433.html

Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали

Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали - РИА Новости, 10.06.2024

Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали

Измайловский суд Москвы арестовал мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на двоих мужчин, одного из которых убил, а второго ранил, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T16:54

2024-06-10T16:54

2024-06-10T17:01

происшествия

москва

арсений щельцин

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на двоих мужчин, одного из которых убил, а второго ранил, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Романа Медведкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 августа", - сказали в суде. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин получил не менее трех ударов ножом и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах. По информации судов общей юрисдикции Москвы, Медведкин - лидер рок-группы "Пасека". По версии следствия, в ночь на 8 июня в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечает столичная прокуратура.

https://ria.ru/20240609/napadenie-1951817475.html

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москва

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происшествия, москва, арсений щельцин