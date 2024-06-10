Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали - РИА Новости, 10.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 10.06.2024 (обновлено: 17:01 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/arest-1952005433.html
Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали
Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали - РИА Новости, 10.06.2024
Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали
Измайловский суд Москвы арестовал мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на двоих мужчин, одного из которых убил, а второго ранил, сообщили РИА... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:54
2024-06-10T17:01
происшествия
москва
арсений щельцин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951999583_0:164:1280:884_1920x0_80_0_0_6e61a3448501bf79eab49a328027feab.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на двоих мужчин, одного из которых убил, а второго ранил, сообщили РИА Новости в суде. "Суд избрал в отношении Романа Медведкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 августа", - сказали в суде. Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин получил не менее трех ударов ножом и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах. По информации судов общей юрисдикции Москвы, Медведкин - лидер рок-группы "Пасека". По версии следствия, в ночь на 8 июня в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечает столичная прокуратура.
https://ria.ru/20240609/napadenie-1951817475.html
https://ria.ru/20240609/scheltsin-1951815326.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951999583_80:121:1199:960_1920x0_80_0_0_4b8e8b1efceb6228ef6289e0b23ab6a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, арсений щельцин
Происшествия, Москва, Арсений Щельцин
Подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ" арестовали

В Москве арестовали подозреваемого в нападении на директора "Цифровых платформ"

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыРоман Медведкин в суде
Роман Медведкин в суде - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Роман Медведкин в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на двоих мужчин, одного из которых убил, а второго ранил, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал в отношении Романа Медведкина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 августа", - сказали в суде.
Выживший при нападении директор автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсений Щельцин получил не менее трех ударов ножом и был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Арсений Щельцин
Компания "Цифровые платформы" раскрыла детали нападения на гендиректора
9 июня, 20:20
По информации судов общей юрисдикции Москвы, Медведкин - лидер рок-группы "Пасека".
По версии следствия, в ночь на 8 июня в ходе потасовки на Сиреневом бульваре 47-летний обвиняемый нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов ударов ножом, от которых тот скончался в машине скорой помощи, второму - не менее 3 ударов. Вину он не признал, отмечает столичная прокуратура.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении
9 июня, 19:50
 
ПроисшествияМоскваАрсений Щельцин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала