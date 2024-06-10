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В Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке
В Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке - РИА Новости, 10.06.2024
В Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке
Мужчина, который будучи пьяным наехал на остановку в Можайском городском округе в Подмосковье и насмерть сбил подростка, арестован на два месяца, сообщается в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:11
2024-06-10T16:11
2024-06-10T16:11
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, который будучи пьяным наехал на остановку в Можайском городском округе в Подмосковье и насмерть сбил подростка, арестован на два месяца, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее подмосковный главк полиции сообщал, что один подросток погиб, еще один был госпитализирован в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Московской области. Следком уточнил, что подростки 2011 и 2014 года рождения. Позже в СК РФ сообщили, что мужчину задержали. "С учетом позиции Можайской городской прокуратуры суд избрал 27-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Следствие установило, что ранее мужчина уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. "Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240429/dtp-1942984150.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке
Прокуратура: в Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке