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В Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке - РИА Новости, 10.06.2024
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16:11 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/arest-1951986159.html
В Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке
В Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке - РИА Новости, 10.06.2024
В Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке
Мужчина, который будучи пьяным наехал на остановку в Можайском городском округе в Подмосковье и насмерть сбил подростка, арестован на два месяца, сообщается в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T16:11
2024-06-10T16:11
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, который будучи пьяным наехал на остановку в Можайском городском округе в Подмосковье и насмерть сбил подростка, арестован на два месяца, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Ранее подмосковный главк полиции сообщал, что один подросток погиб, еще один был госпитализирован в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Московской области. Следком уточнил, что подростки 2011 и 2014 года рождения. Позже в СК РФ сообщили, что мужчину задержали. "С учетом позиции Можайской городской прокуратуры суд избрал 27-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года включительно", - говорится в сообщении. Следствие установило, что ранее мужчина уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. "Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240429/dtp-1942984150.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке

Прокуратура: в Подмосковье арестовали мужчину, сбившего подростков на остановке

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, который будучи пьяным наехал на остановку в Можайском городском округе в Подмосковье и насмерть сбил подростка, арестован на два месяца, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Ранее подмосковный главк полиции сообщал, что один подросток погиб, еще один был госпитализирован в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Московской области. Следком уточнил, что подростки 2011 и 2014 года рождения. Позже в СК РФ сообщили, что мужчину задержали.
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"С учетом позиции Можайской городской прокуратуры суд избрал 27-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года включительно", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что ранее мужчина уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.
"Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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