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Apple представила собственный искусственный интеллект - РИА Новости, 10.06.2024
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23:03 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/apple-1952074237.html
Apple представила собственный искусственный интеллект
Apple представила собственный искусственный интеллект - РИА Новости, 10.06.2024
Apple представила собственный искусственный интеллект
Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac, сообщает компания. РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T23:03
2024-06-10T23:03
в мире
технологии
apple
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac, сообщает компания. "Сегодня компания Apple представила Apple Intelligence - систему "персонального" искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac, которая объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом"... Apple Intelligence интегрирована в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia", - говорится в пресс-релизе. В рамках системы Apple Intelligence компания также представила "облако" Private Cloud Compute Apple, предлагающее пользователям новые вычислительные мощности. Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять, проверять, стилистически оформлять различные тексты благодаря инструментам Writing Tools. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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РИА Новости
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в мире, технологии, apple
В мире, Технологии, Apple
Apple представила собственный искусственный интеллект

Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence

© AP Photo / Jeff ChiuЛоготип Apple
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Jeff Chiu
Логотип Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac, сообщает компания.
"Сегодня компания Apple представила Apple Intelligence - систему "персонального" искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac, которая объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом"... Apple Intelligence интегрирована в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia", - говорится в пресс-релизе.
В рамках системы Apple Intelligence компания также представила "облако" Private Cloud Compute Apple, предлагающее пользователям новые вычислительные мощности.
Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять, проверять, стилистически оформлять различные тексты благодаря инструментам Writing Tools. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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