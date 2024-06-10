Двигатели Adria для АЭС получат нового производителя в России
KMZ провел реинжиниринг нескольких десятков позиций для ремонта двигателей Adria
© Фото : KMZДвигатели ADRIA для АЭС
© Фото : KMZ
Двигатели ADRIA для АЭС
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) провел реинжиниринг нескольких десятков позиций для ремонта двигателей Adria, которые используются на российских атомных электростанциях (АЭС) и образцах военной техники, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.
Двигатели Adria используются на российских АЭС как резервный источник питания для осуществления работы и насосов охлаждения реактора. Завод-изготовитель двигателей Adria из Хорватии, в том числе поставщик для российских атомных станций, из-за введенных Западом санкций отказался от поставок комплектующих в Россию.
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"Военно промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) провел реинжиниринг сразу нескольких десятков позиций для осуществления текущего ремонта двигателей. Опытно-промышленная эксплуатация данных комплектующих будет произведена непосредственно на базовом двигателе, который будет установлен на испытательном стенде. Проектирование испытательного стенда мощностью 3400 кВт уже идет в специальном конструкторском бюро СКБ-2 холдинга", - сказал Даниленко.
Вторым шагом данной работы, по его словам, будет формирование стенда мощностью 6500 кВт для полноценных испытаний комплектующих для атомных станций России. Испытательных стенд с ограниченной мощностью проектируется на базе рядного двигателя SULZER размерности 6L40/48.
Следующим шагом развития данного стенда будет применение базового двигателя 12ZV40/48.
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Даниленко отметил, что родоначальником производства данной машины была компания Sulzer, в настоящее время все дизельное производство этой компании продано финской компании Wärtsilä. Компания Wärtsilä также отказалась от поставок двигателей в Россию, в том числе для строительства атомных ледоколов на Балтийском заводе.
"Потребителями осваиваемых комплектующих станут одновременно и структуры "Росатома", и ведомства Минобороны", - подчеркнул директор KMZ.
Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ является также крупнейшим в РФ испытательным центром дизельных двигателей.