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Двигатели Adria для АЭС получат нового производителя в России - РИА Новости, 10.06.2024
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03:16 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/adria-1951848119.html
Двигатели Adria для АЭС получат нового производителя в России
Двигатели Adria для АЭС получат нового производителя в России - РИА Новости, 10.06.2024
Двигатели Adria для АЭС получат нового производителя в России
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) провел реинжиниринг нескольких десятков позиций для ремонта двигателей Adria, которые... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T03:16
2024-06-10T03:16
технологии
россия
хорватия
sulzer
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) провел реинжиниринг нескольких десятков позиций для ремонта двигателей Adria, которые используются на российских атомных электростанциях (АЭС) и образцах военной техники, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. Двигатели Adria используются на российских АЭС как резервный источник питания для осуществления работы и насосов охлаждения реактора. Завод-изготовитель двигателей Adria из Хорватии, в том числе поставщик для российских атомных станций, из-за введенных Западом санкций отказался от поставок комплектующих в Россию. "Военно промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) провел реинжиниринг сразу нескольких десятков позиций для осуществления текущего ремонта двигателей. Опытно-промышленная эксплуатация данных комплектующих будет произведена непосредственно на базовом двигателе, который будет установлен на испытательном стенде. Проектирование испытательного стенда мощностью 3400 кВт уже идет в специальном конструкторском бюро СКБ-2 холдинга", - сказал Даниленко. Вторым шагом данной работы, по его словам, будет формирование стенда мощностью 6500 кВт для полноценных испытаний комплектующих для атомных станций России. Испытательных стенд с ограниченной мощностью проектируется на базе рядного двигателя SULZER размерности 6L40/48. Следующим шагом развития данного стенда будет применение базового двигателя 12ZV40/48. Даниленко отметил, что родоначальником производства данной машины была компания Sulzer, в настоящее время все дизельное производство этой компании продано финской компании Wärtsilä. Компания Wärtsilä также отказалась от поставок двигателей в Россию, в том числе для строительства атомных ледоколов на Балтийском заводе. "Потребителями осваиваемых комплектующих станут одновременно и структуры "Росатома", и ведомства Минобороны", - подчеркнул директор KMZ. Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ является также крупнейшим в РФ испытательным центром дизельных двигателей.
https://ria.ru/20231127/rosatom-1912030344.html
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технологии, россия, хорватия, sulzer, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Технологии, Россия, Хорватия, Sulzer, Балтийский завод, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Двигатели Adria для АЭС получат нового производителя в России

KMZ провел реинжиниринг нескольких десятков позиций для ремонта двигателей Adria

© Фото : KMZДвигатели ADRIA для АЭС
Двигатели ADRIA для АЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : KMZ
Двигатели ADRIA для АЭС
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) провел реинжиниринг нескольких десятков позиций для ремонта двигателей Adria, которые используются на российских атомных электростанциях (АЭС) и образцах военной техники, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.
Двигатели Adria используются на российских АЭС как резервный источник питания для осуществления работы и насосов охлаждения реактора. Завод-изготовитель двигателей Adria из Хорватии, в том числе поставщик для российских атомных станций, из-за введенных Западом санкций отказался от поставок комплектующих в Россию.
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"Военно промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) провел реинжиниринг сразу нескольких десятков позиций для осуществления текущего ремонта двигателей. Опытно-промышленная эксплуатация данных комплектующих будет произведена непосредственно на базовом двигателе, который будет установлен на испытательном стенде. Проектирование испытательного стенда мощностью 3400 кВт уже идет в специальном конструкторском бюро СКБ-2 холдинга", - сказал Даниленко.
Вторым шагом данной работы, по его словам, будет формирование стенда мощностью 6500 кВт для полноценных испытаний комплектующих для атомных станций России. Испытательных стенд с ограниченной мощностью проектируется на базе рядного двигателя SULZER размерности 6L40/48.
Следующим шагом развития данного стенда будет применение базового двигателя 12ZV40/48.
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Даниленко отметил, что родоначальником производства данной машины была компания Sulzer, в настоящее время все дизельное производство этой компании продано финской компании Wärtsilä. Компания Wärtsilä также отказалась от поставок двигателей в Россию, в том числе для строительства атомных ледоколов на Балтийском заводе.
"Потребителями осваиваемых комплектующих станут одновременно и структуры "Росатома", и ведомства Минобороны", - подчеркнул директор KMZ.
Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ является также крупнейшим в РФ испытательным центром дизельных двигателей.
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ТехнологииРоссияХорватияSulzerБалтийский заводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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