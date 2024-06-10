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АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
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01:49 10.06.2024 (обновлено: 10:33 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/adg-1951843648.html
АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент
АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчета голосов в 362 из 400... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:49
2024-06-10T10:33
в мире
германия
олаф шольц
хдс/хсс
европарламент
альтернатива для германии (партия)
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчета голосов в 362 из 400 избирательных округах с показателем в 14,5%, в то время как социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца опустились на третье место с 14,4%, сообщает сайт председателя федеральной избирательной комиссии. Лидерство остается за оппозиционным блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), у которых 30,9% (у ХДС 23,8%, а у ХСС - 7,1%). На четвертом месте идет партнер СДПГ по правящей коалиции "Зеленые" с 12,5%, еще один член коалиции, свободные либералы (СвДП), набирают 5,4%. Новая партия "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) пока набирает 5,5%. Остальные партии набирают менее 3% голосов.
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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс, европарламент, альтернатива для германии (партия), выборы в европарламент — 2024
В мире, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Европарламент, Альтернатива для Германии (партия), Выборы в Европарламент — 2024
АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент

Правая партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%

© AFP 2024 / RALF HIRSCHBERGERЧлен крайне правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх , сопредседатели Алиса Вайдель и Тино Хрупалла после выборов в Европейский парламент в Берлине. 9 июня 2024
Член крайне правой партии Альтернатива для Германии Беатрикс фон Шторх , сопредседатели Алиса Вайдель и Тино Хрупалла после выборов в Европейский парламент в Берлине. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / RALF HIRSCHBERGER
Член крайне правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрикс фон Шторх , сопредседатели Алиса Вайдель и Тино Хрупалла после выборов в Европейский парламент в Берлине. 9 июня 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчета голосов в 362 из 400 избирательных округах с показателем в 14,5%, в то время как социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца опустились на третье место с 14,4%, сообщает сайт председателя федеральной избирательной комиссии.
Лидерство остается за оппозиционным блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), у которых 30,9% (у ХДС 23,8%, а у ХСС - 7,1%).
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Почему такая реакция?" Маск высказался о немецкой партии АдГ
00:59
На четвертом месте идет партнер СДПГ по правящей коалиции "Зеленые" с 12,5%, еще один член коалиции, свободные либералы (СвДП), набирают 5,4%. Новая партия "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) пока набирает 5,5%. Остальные партии набирают менее 3% голосов.
 
В миреГерманияОлаф ШольцХДС/ХССЕвропарламентАльтернатива для Германии (партия)Выборы в Европарламент — 2024
 
 
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