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АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент
АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчета голосов в 362 из 400... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:49
2024-06-10T01:49
2024-06-10T10:33
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альтернатива для германии (партия)
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выходит на второе место на выборах в Европарламент в Германии по итогам подсчета голосов в 362 из 400 избирательных округах с показателем в 14,5%, в то время как социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца опустились на третье место с 14,4%, сообщает сайт председателя федеральной избирательной комиссии. Лидерство остается за оппозиционным блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), у которых 30,9% (у ХДС 23,8%, а у ХСС - 7,1%). На четвертом месте идет партнер СДПГ по правящей коалиции "Зеленые" с 12,5%, еще один член коалиции, свободные либералы (СвДП), набирают 5,4%. Новая партия "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) пока набирает 5,5%. Остальные партии набирают менее 3% голосов.
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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс, европарламент, альтернатива для германии (партия), выборы в европарламент — 2024
В мире, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Европарламент, Альтернатива для Германии (партия), Выборы в Европарламент — 2024
АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент
Правая партия АдГ выходит на второе место на выборах в Европарламент с 14,5%