https://ria.ru/20240609/zapad-1951731172.html

В Совфеде призвали Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей

В Совфеде призвали Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей - РИА Новости, 09.06.2024

В Совфеде призвали Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал население западных стран увидеть правду и прекратить финансировать убийства мирных граждан на территории... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:37

2024-06-09T08:37

2024-06-09T08:45

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

игорь кастюкевич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал население западных стран увидеть правду и прекратить финансировать убийства мирных граждан на территории России. "Режимы западных стран сегодня поставляют летальное оружие нацистскому режиму на Украине, который, понимая свою слабость на поле боя, перешел к массовым убийствам мирных граждан. Последний пример тому – удар по селу Садовое, унесший жизни 22 человек. ВСУ бьет западным оружием, а население западных стран фактически является соучастниками военных преступлений, так как своими налогами финансирует поставки новых партий оружия Украине", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, населению западных стран "пора увидеть правду и перестать финансировать агрессию своих властей", оплачивая своими налогами "убийства мирных граждан на территории России". Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня объявлен траур.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

херсонская область

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в мире, херсонская область , игорь кастюкевич