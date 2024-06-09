https://ria.ru/20240609/zapad-1951731172.html
В Совфеде призвали Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей
В Совфеде призвали Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей - РИА Новости, 09.06.2024
В Совфеде призвали Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал население западных стран увидеть правду и прекратить финансировать убийства мирных граждан на территории... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:37
2024-06-09T08:37
2024-06-09T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
игорь кастюкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал население западных стран увидеть правду и прекратить финансировать убийства мирных граждан на территории России. "Режимы западных стран сегодня поставляют летальное оружие нацистскому режиму на Украине, который, понимая свою слабость на поле боя, перешел к массовым убийствам мирных граждан. Последний пример тому – удар по селу Садовое, унесший жизни 22 человек. ВСУ бьет западным оружием, а население западных стран фактически является соучастниками военных преступлений, так как своими налогами финансирует поставки новых партий оружия Украине", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, населению западных стран "пора увидеть правду и перестать финансировать агрессию своих властей", оплачивая своими налогами "убийства мирных граждан на территории России". Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня объявлен траур.
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в мире, херсонская область , игорь кастюкевич
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Игорь Кастюкевич
В Совфеде призвали Запад прекратить финансировать убийства мирных жителей
Сенатор Кастюкевич призвал Запад перестать финансировать убийства мирных граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич призвал население западных стран увидеть правду и прекратить финансировать убийства мирных граждан на территории России.
«
"Режимы западных стран сегодня поставляют летальное оружие нацистскому режиму на Украине, который, понимая свою слабость на поле боя, перешел к массовым убийствам мирных граждан. Последний пример тому – удар по селу Садовое, унесший жизни 22 человек. ВСУ бьет западным оружием, а население западных стран фактически является соучастниками военных преступлений, так как своими налогами финансирует поставки новых партий оружия Украине", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, населению западных стран "пора увидеть правду и перестать финансировать агрессию своих властей", оплачивая своими налогами "убийства мирных граждан на территории России".
Украинская армия вечером 7 июня обстреляла магазин в селе Садовое Херсонской области. Погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. В области 9 и 10 июня объявлен траур.