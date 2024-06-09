https://ria.ru/20240609/zapad-1951718969.html
Орбан рассказал о планах Запада на Россию
Орбан рассказал о планах Запада на Россию - РИА Новости, 09.06.2024
Орбан рассказал о планах Запада на Россию
Западные политики хотят победить Россию, потому что планируют получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам, как в 1990-е годы, заявил премьер Венгрии Виктор РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T03:03
2024-06-09T03:03
2024-06-09T03:03
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БУДАПЕШТ, 9 июн - РИА Новости. Западные политики хотят победить Россию, потому что планируют получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам, как в 1990-е годы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью HirTV. "Ситуация на самом деле в том, что западные провоенные лидеры хотят победить в войне Россию. Отличный план! Такой простой! А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно", - сказал Орбан. По его словам, Украина богата ресурсами, однако по уши в долгах, иностранные компании уже могут владеть ее плодородными землями и другими экономическими активами. Орбан также подчеркнул, что многим на Западе хочется обратно в 1990-е, когда доступной была не только Украина, но и Россия, ее ресурсы, активы и деньги, и попытка "победить Россию в конфликте на ее границе" - это первый этап плана. "Многие европейцы и американцы вспоминают 1990-е годы, время Ельцина, как период больших экономических возможностей, когда их принимали без проблем и даже охотно, они зашли в российскую экономику и начали перестраивать и использовать экономические возможности России в соответствии с современной экономической логикой. Россия потом сказала, что не желает этого и не считает это таким простым решением, взяла в свои руки и отрегулировала по-своему", - отметил он. Ранее Орбан заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
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россия, украина, венгрия, виктор орбан, в мире
Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, В мире
Орбан рассказал о планах Запада на Россию
Премьер Венгрии Орбан: Запад хочет победить Россию ради доступа к ее ресурсам
БУДАПЕШТ, 9 июн - РИА Новости.
Западные политики хотят победить Россию, потому что планируют получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам, как в 1990-е годы, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью
HirTV.
"Ситуация на самом деле в том, что западные провоенные лидеры хотят победить в войне Россию. Отличный план! Такой простой! А ради чего? А ради денег. Ради денег, активов, влияния, как обычно", - сказал Орбан.
По его словам, Украина
богата ресурсами, однако по уши в долгах, иностранные компании уже могут владеть ее плодородными землями и другими экономическими активами.
Орбан также подчеркнул, что многим на Западе хочется обратно в 1990-е, когда доступной была не только Украина, но и Россия, ее ресурсы, активы и деньги, и попытка "победить Россию в конфликте на ее границе" - это первый этап плана.
"Многие европейцы и американцы вспоминают 1990-е годы, время Ельцина, как период больших экономических возможностей, когда их принимали без проблем и даже охотно, они зашли в российскую экономику и начали перестраивать и использовать экономические возможности России в соответствии с современной экономической логикой. Россия потом сказала, что не желает этого и не считает это таким простым решением, взяла в свои руки и отрегулировала по-своему", - отметил он.
Ранее Орбан заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.