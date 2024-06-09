https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

Запад отверг предложения Путина

Запад отверг предложения Путина - РИА Новости, 09.06.2024

Запад отверг предложения Путина

В день выступления российского лидера на пленарном заседании ПМЭФ Украина нанесла ракетные удары по мирным целям в Луганской Народной Республике и Херсонской... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:00

2024-06-09T08:00

2024-06-09T08:15

пмэф-2024

аналитика

владимир путин

украина

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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В день выступления российского лидера на пленарном заседании ПМЭФ Украина нанесла ракетные удары по мирным целям в Луганской Народной Республике и Херсонской области. Жертвами ракетного удара ATACMS по Луганску стали шесть человек, еще 60 получили ранения. В селе Садовом погибли 22 человека, 15 раненых, пятеро из которых в тяжелом состоянии.Причем по селу в Херсонской области ударили дважды: сперва управляемым снарядом по местному магазину, а затем — ракетой HIMARS — по тем, кто бросился помогать пострадавшим.И эти события довольно убедительно демонстрируют, что готовность Кремля к переговорам, о которой президент России заявлял на пленарном заседании ПМЭФ, взаимности не находит.В этой связи показательна недавняя статья в некогда уважаемом аналитическом издании Foreign Policy, которое по своему содержимому все больше напоминает пропагандистский боевой листок."Сейчас не время вести переговоры с Путиным", — не размениваясь на мелочи, пускается с места в карьер автор. Он убежден, что последний пакет помощи, о котором объявили Соединенные Штаты, позволит Киеву продержаться еще минимум год. Более того, не просто продержаться, но и улучшить свои переговорные позиции, захватив больше территорий, чем ВСУ контролируют сейчас.В подкрепление своей точки зрения он приводит и отсутствие желания сесть за стол переговоров у украинцев, которых он опрашивал, — и политологов, и военных. Что ж, было бы удивительно, если бы к общению западных журналистов украинские власти, держащие медийное пространство страны под полным контролем, допустили солдат, выступающих с лозунгами миротворцев. Политологи тоже прекрасно понимают, что их ждет, если они позволят себе выпустить вирус здравомыслия в медийное поле. Ведь почему-то вышло так, что в "свободной и демократической" Украине нет ни одного сколь-нибудь заметного человека, выступающего против инициатив Банковой, — все они предпочитают делать это из-за границы."Глупо было бы спешить с переговорами, не увидев, как повлияют поставки вооружений, смогут ли российские вооруженные силы поддерживать нынешний темп, когда у Украины будет больше огневой мощи, и насколько успешной окажется украинская мобилизация", — полагает автор.В целом это очень показательное отношение Запада к украинцам. Американский политический теоретик буквально пишет то, что практики этого ремесла предпочитают не озвучивать вслух: эксперимент еще не завершен, так что никто не оставит подопытного в покое — нужно убедиться, как долго Украина сможет продолжать бессмысленные попытки одержать ставшую притчей во языцех "победу на поле боя" и "выйти на границы 1991-го".Автор статьи при этом исходит из предположения, что новые поставки помогут Украине перевернуть ситуацию на поле боя в свою пользу и начать наступление. Что именно позволяет ему рассчитывать, что результаты будут как-то отличаться от сколь ожидаемого, столь же и провального прошлогодного "контрнаступа", он не раскрывает.Однако это уже детали, которые на Западе никого не интересуют. Есть, конечно, и обратные статьи, которые куда более честно оценивают возможности Украины и ее партнеров и откровенно говорят, что переговорных позиций лучше, чем сейчас, Киев уже не получит, но это все еще отдельные голоса, которые политический бомонд в Вашингтоне и Брюсселе предпочитает игнорировать.В этой связи украинский "мирный саммит", который состоится в Швейцарии через неделю, не имеет никакой реальной ценности, кроме подкрепления легитимности Зеленского, — да и с этой задачей справляется довольно посредственно.А значит, любые попытки положить конец конфликту за столом переговоров обречены на провал — как минимум на данном этапе. Россия вынуждена окончательно разрушить то, что из себя представляет сейчас украинское государство. Добиваться этого придется военными методами. Что важно, как сказал в пятницу Владимир Путин, Россия не собирается жертвовать человеческими жизнями в угоду скорости.Однако президент в своем выступлении отметил, что договариваться так или иначе придется и других "партнеров" — как и других писателей у Сталина — у России нет. Но пока на рассуждения российского лидера о возможности переговоров Запад руками Украины отвечает терактами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

https://ria.ru/20240606/evropa-1950797897.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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аналитика, владимир путин, украина, россия, херсонская область , вооруженные силы украины