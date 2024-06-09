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В Москве более пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге
В Москве более пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге - РИА Новости, 09.06.2024
В Москве более пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге
Порядка 5,4 тысячи человек приняли участие в Красочном забеге в Москве, он прошел в столице в десятый раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе Бегового... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:20
2024-06-09T15:20
2024-06-09T15:20
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Порядка 5,4 тысячи человек приняли участие в Красочном забеге в Москве, он прошел в столице в десятый раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе Бегового сообщества. Забег проходил по территории Олимпийского комплекса "Лужники", маршрут был проложен мимо Аллеи Славы и Лужнецкой набережной. "Пять километров, четыре красочные зоны и около 5,4 тысячи участников: 9 июня в столице состоялся Красочный забег – один из самых ярких фан-ранов этого бегового лета. В этом году забег прошел в Москве в 10-й, юбилейный раз и вновь наполнил беговую историю участников яркими и живыми эмоциями", - рассказали в Беговом сообществе. В пресс-службе уточнили, что победителями Красочного забега стали Дмитрий Неделин и Юлия Конякина. Их финишное время составило 14 минут 18 секунд и 16 минут 43 секунды соответственно. "После церемонии награждения состоялся традиционный красочный салют. По традиции в рамках Красочного забега прошел конкурс на лучший костюм", - уточнили в Беговом сообществе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, лужники , спорт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Лужники , Спорт
В Москве более пяти тысяч человек приняли участие в Красочном забеге
Более пяти тысяч человек приняли участие в десятом Красочном забеге в Москве
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Порядка 5,4 тысячи человек приняли участие в Красочном забеге в Москве, он прошел в столице в десятый раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе Бегового сообщества.
Забег проходил по территории Олимпийского комплекса "Лужники", маршрут был проложен мимо Аллеи Славы и Лужнецкой набережной.
«
"Пять километров, четыре красочные зоны и около 5,4 тысячи участников: 9 июня в столице состоялся Красочный забег – один из самых ярких фан-ранов этого бегового лета. В этом году забег прошел в Москве в 10-й, юбилейный раз и вновь наполнил беговую историю участников яркими и живыми эмоциями", - рассказали в Беговом сообществе.
В пресс-службе уточнили, что победителями Красочного забега стали Дмитрий Неделин и Юлия Конякина. Их финишное время составило 14 минут 18 секунд и 16 минут 43 секунды соответственно.
"После церемонии награждения состоялся традиционный красочный салют. По традиции в рамках Красочного забега прошел конкурс на лучший костюм", - уточнили в Беговом сообществе.