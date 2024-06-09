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США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме - РИА Новости, 09.06.2024
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме
США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:33
2024-06-09T17:33
2024-06-09T17:46
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не принимали никаких решений. Мы будем пристально отслеживать ситуацию, прислушиваться к мнениям обеих партий... Выносить определения мы будем в течение предстоящих месяцев и лет", - сообщил он в интервью телеканалу CBS.Ранее пятницу старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.
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сша, джейк салливан
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме
Советник Салливан: США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не принимали никаких решений. Мы будем пристально отслеживать ситуацию, прислушиваться к мнениям обеих партий... Выносить определения мы будем в течение предстоящих месяцев и лет", - сообщил он в интервью телеканалу CBS.
Ранее пятницу старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.