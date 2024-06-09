https://ria.ru/20240609/yao-1951800573.html

США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме

США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме - РИА Новости, 09.06.2024

США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме

США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:33

2024-06-09T17:33

2024-06-09T17:46

сша

джейк салливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не принимали никаких решений. Мы будем пристально отслеживать ситуацию, прислушиваться к мнениям обеих партий... Выносить определения мы будем в течение предстоящих месяцев и лет", - сообщил он в интервью телеканалу CBS.Ранее пятницу старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.

https://ria.ru/20240608/spetsoperatsiya-1951664812.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, джейк салливан