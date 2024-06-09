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США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме - РИА Новости, 09.06.2024
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17:33 09.06.2024 (обновлено: 17:46 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/yao-1951800573.html
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме - РИА Новости, 09.06.2024
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме
США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:33
2024-06-09T17:46
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не принимали никаких решений. Мы будем пристально отслеживать ситуацию, прислушиваться к мнениям обеих партий... Выносить определения мы будем в течение предстоящих месяцев и лет", - сообщил он в интервью телеканалу CBS.Ранее пятницу старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.
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сша, джейк салливан
США, Джейк Салливан
США не принимали решений наращивать ядерный потенциал, заявили в Белом доме

Советник Салливан: США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. США не принимали решений о наращивании ядерного арсенала, процесс может занять "месяцы и годы", сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не принимали никаких решений. Мы будем пристально отслеживать ситуацию, прислушиваться к мнениям обеих партий... Выносить определения мы будем в течение предстоящих месяцев и лет", - сообщил он в интервью телеканалу CBS.
Ранее пятницу старший директор Совета национальной безопасности по вопросам нераспространения Пранай Вадди заявил, что США видят необходимость увеличивать и диверсифицировать ядерный арсенал страны.
Боевая работа артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
"Дать им ядерное оружие". В США сделали заявление о спецоперации
8 июня, 16:51
 
СШАДжейк Салливан
 
 
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