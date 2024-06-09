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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области - РИА Новости, 09.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T12:44
2024-06-09T12:44
2024-06-09T12:45
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Телеграф". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. "Взрывы раздались в Миргороде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации пока не поступало.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области
"Телеграф": в Миргороде Полтавской области прогремели взрывы