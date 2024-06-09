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В Одесской области прогремели взрывы, пишут СМИ
В Одесской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024
В Одесской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрывы слышны в Одесской области Украины на фоне тревоги, сообщает телеканал ТСН в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T05:32
2024-06-09T05:32
2024-06-09T05:36
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Взрывы слышны в Одесской области Украины на фоне тревоги, сообщает телеканал ТСН в своем Telegram-канале. "Одесская область — взрывы", — говорится в публикации. Ранее в Одесской области была объявлена тревога. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html
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в мире, одесская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Одесской области прогремели взрывы, пишут СМИ
ТСН: в Одесской области Украины прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога