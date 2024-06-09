https://ria.ru/20240609/vybory-1951831127.html

В Польше зафиксировали крайне низкую явку на выборах в Европарламент

В Польше зафиксировали крайне низкую явку на выборах в Европарламент - РИА Новости, 09.06.2024

В Польше зафиксировали крайне низкую явку на выборах в Европарламент

Крайне низкая явка избирателей зафиксирована на выборах в Европейский парламент в Польше, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного лабораторией Ipsos. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T22:40

2024-06-09T22:40

2024-06-09T23:08

в мире

польша

варшава

подляское воеводство

европарламент

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49f07b0bb90ef4748cf7c3d04e3f9200.jpg

ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Крайне низкая явка избирателей зафиксирована на выборах в Европейский парламент в Польше, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного лабораторией Ipsos. В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов Европейского парламента. Гражданам страны нужно было выбрать 53 депутата Европарламента на 5-летний срок. По данным exit-poll, явка избирателей составила 39,7%. Во время прошлых европейских выборов в 2019 году явка составила 45,68%. В этом году, по данным exit-poll, самая большая явка зафиксирована в Варшаве – 53,2%, а самая низкая – в Подляском воеводстве Польши – 35%.

https://ria.ru/20240609/vybory-1951830051.html

польша

варшава

подляское воеводство

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, варшава, подляское воеводство, европарламент, покушение на премьер-министра словакии фицо