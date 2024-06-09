https://ria.ru/20240609/vybory-1951831127.html
В Польше зафиксировали крайне низкую явку на выборах в Европарламент
В Польше зафиксировали крайне низкую явку на выборах в Европарламент - РИА Новости, 09.06.2024
В Польше зафиксировали крайне низкую явку на выборах в Европарламент
Крайне низкая явка избирателей зафиксирована на выборах в Европейский парламент в Польше, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного лабораторией Ipsos. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:40
2024-06-09T22:40
2024-06-09T23:08
в мире
польша
варшава
подляское воеводство
европарламент
покушение на премьер-министра словакии фицо
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ВАРШАВА, 9 июн - РИА Новости. Крайне низкая явка избирателей зафиксирована на выборах в Европейский парламент в Польше, свидетельствуют данные exit-poll, проведенного лабораторией Ipsos. В воскресенье в Польше проходило голосование на выборах депутатов Европейского парламента. Гражданам страны нужно было выбрать 53 депутата Европарламента на 5-летний срок. По данным exit-poll, явка избирателей составила 39,7%. Во время прошлых европейских выборов в 2019 году явка составила 45,68%. В этом году, по данным exit-poll, самая большая явка зафиксирована в Варшаве – 53,2%, а самая низкая – в Подляском воеводстве Польши – 35%.
https://ria.ru/20240609/vybory-1951830051.html
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варшава
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в мире, польша, варшава, подляское воеводство, европарламент, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Польша, Варшава, Подляское воеводство, Европарламент, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Польше зафиксировали крайне низкую явку на выборах в Европарламент
Exit poll: в Польше явка на выборах в ЕП составила 39,7%