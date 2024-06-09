Депутат Рады рассказала, как в академии ВСУ публично унижают студентов
Депутат Рады Яцик: преподаватели академии ВСУ унижают студентов и угрожают им
CC BY-SA 2.5 / Водник / Львовский военный институтЗдание Национальной академии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного
CC BY-SA 2.5 / Водник / Львовский военный институт
Здание Национальной академии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Преподаватели Национальной академии Сухопутных войск ВСУ имени гетмана Петра Сагайдачного публично унижают своих студентов и используют ненормативную лексику при общении с ними, соответствующую аудиозапись опубликовала в воскресенье депутат Верховной рады Украины Юлия Яцик.
Яцик в воскресенье в своем Telegram-канале опубликовала аудиозапись, на которой можно услышать, как один из преподавателей публично унижает курсантов, используя при этом ненормативную лексику. В ходе так называемой беседы он в грубой форме угрожает им избиением, если они не наведут порядок в своих помещениях, в противном случае будут направлены мыть уборные.
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"Краткий курс по культуре преподавания и воспитания курсантов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного от господина Антонова, экс-начальника курса факультета боевой подготовки, который спрятан/перемещен на другую должность, но там же", - написала Яцик в публикации с аудио, добавив, что в академии это не единичный случай.
Депутат также призвала Главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Рустама Умерова отреагировать на ситуацию и принять "справедливое решение".