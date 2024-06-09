https://ria.ru/20240609/vstrecha-1951779473.html

Глава Гагаузии выразила надежду на новую встречу с Путиным

Глава Гагаузии выразила надежду на новую встречу с Путиным - РИА Новости, 09.06.2024

Глава Гагаузии выразила надежду на новую встречу с Путиным

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что хотела бы снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным, соответствующий РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:46

2024-06-09T14:46

2024-06-09T17:46

гагаузия

владимир путин

евгения гуцул

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951780139_577:321:2005:1124_1920x0_80_0_0_0dfdd51e7787dc3270fd158ae7417f60.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что хотела бы снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным, соответствующий запрос исполнительного комитета Гагаузской автономии уже направлен."Мы, конечно, еще в процессе обсуждения, мы отправили официальный запрос от исполнительного комитета Гагаузской автономии, конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу", - сказала Гуцул.Гуцул уже встречалась с Путиным, как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча проходила на полях Всемирного фестиваля молодежи в марте. Сама Гуцул тогда сообщала, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240509/gutsul-1944867449.html

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, владимир путин, евгения гуцул, в мире, россия