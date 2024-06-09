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Глава Гагаузии выразила надежду на новую встречу с Путиным
Глава Гагаузии выразила надежду на новую встречу с Путиным - РИА Новости, 09.06.2024
Глава Гагаузии выразила надежду на новую встречу с Путиным
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что хотела бы снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным, соответствующий РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:46
2024-06-09T14:46
2024-06-09T17:46
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что хотела бы снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным, соответствующий запрос исполнительного комитета Гагаузской автономии уже направлен."Мы, конечно, еще в процессе обсуждения, мы отправили официальный запрос от исполнительного комитета Гагаузской автономии, конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу", - сказала Гуцул.Гуцул уже встречалась с Путиным, как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча проходила на полях Всемирного фестиваля молодежи в марте. Сама Гуцул тогда сообщала, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии.Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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гагаузия, владимир путин, евгения гуцул, в мире, россия
Гагаузия, Владимир Путин, Евгения Гуцул, В мире, Россия
Глава Гагаузии выразила надежду на новую встречу с Путиным
Глава Гагаузии Гуцул выразила надежду на новую встречу с Путиным
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что хотела бы снова встретиться с президентом России Владимиром Путиным, соответствующий запрос исполнительного комитета Гагаузской автономии уже направлен.
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"Мы, конечно, еще в процессе обсуждения, мы отправили официальный запрос от исполнительного комитета Гагаузской автономии, конечно, я хотела бы еще раз встретиться и закрепить нашу первую встречу", - сказала Гуцул.
Гуцул уже встречалась с Путиным, как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча проходила на полях Всемирного фестиваля молодежи в марте. Сама Гуцул тогда сообщала, что обсудила с президентом России политическую ситуацию в Молдавии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.