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"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией - РИА Новости, 09.06.2024
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15:37 09.06.2024 (обновлено: 22:32 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/voyna-1951787997.html
"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией
"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией - РИА Новости, 09.06.2024
"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией
Западные страны допускают ошибку, полагая, что смогут противостоять России в случае войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:37
2024-06-09T22:32
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Западные страны допускают ошибку, полагая, что смогут противостоять России в случае войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, есть предположение, что мы ударим по русским, а русские будут настолько напуганы и шокированы, что все разбегутся или что-то в этом роде. Я понятия не имею, что у людей на уме, но это не сработает. Мы не готовы к этому", — отметил он.По словам полковника, западные военные запасы в значительной степени исчерпаны. У них нет заводов для производства боеприпасов и оборудования, пояснил Макгрегор."У нас нет ремонтных мощностей для перемещения оборудования, мы зависим от очень небольшого числа железнодорожных узлов, которые выходят из Германии, и небольшого числа портов, и я не вижу, чтобы что-то из этого быстро улучшалось. Более того, эти порты, как и аэродромы, могут подвергнуться нападению и будут уничтожены довольно быстро", — добавил бывший военный.Макгрегор полагает, что по этим причинам НАТО обречена. Кроме того, он добавил, что сейчас не идет речи о какой-либо сплоченности внутри войск альянса: американская армия сейчас очень слабая, европейцы находятся в таком же плохом положении, уверен эксперт."Я считаю, что это трагедия. Мы должны избежать ее любой ценой", — резюмировал полковник.Ранее в прошлом году президент Владимир Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951779227.html
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в мире, россия, германия, москва, владимир путин, нато, министерство обороны сша
В мире, Россия, Германия, Москва, Владимир Путин, НАТО, Министерство обороны США
"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией

Макгрегор: Запад заблуждается в готовности к войне с Россией

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Западные страны допускают ошибку, полагая, что смогут противостоять России в случае войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Я думаю, есть предположение, что мы ударим по русским, а русские будут настолько напуганы и шокированы, что все разбегутся или что-то в этом роде. Я понятия не имею, что у людей на уме, но это не сработает. Мы не готовы к этому", — отметил он.
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По словам полковника, западные военные запасы в значительной степени исчерпаны. У них нет заводов для производства боеприпасов и оборудования, пояснил Макгрегор.
"У нас нет ремонтных мощностей для перемещения оборудования, мы зависим от очень небольшого числа железнодорожных узлов, которые выходят из Германии, и небольшого числа портов, и я не вижу, чтобы что-то из этого быстро улучшалось. Более того, эти порты, как и аэродромы, могут подвергнуться нападению и будут уничтожены довольно быстро", — добавил бывший военный.
Макгрегор полагает, что по этим причинам НАТО обречена. Кроме того, он добавил, что сейчас не идет речи о какой-либо сплоченности внутри войск альянса: американская армия сейчас очень слабая, европейцы находятся в таком же плохом положении, уверен эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ
Россия использует против Запада его же оружие
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"Я считаю, что это трагедия. Мы должны избежать ее любой ценой", — резюмировал полковник.
Ранее в прошлом году президент Владимир Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.
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