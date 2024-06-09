https://ria.ru/20240609/voyna-1951787997.html

"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией

"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией - РИА Новости, 09.06.2024

"Напуганы и потрясены". В США высказались о войне с Россией

Западные страны допускают ошибку, полагая, что смогут противостоять России в случае войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:37

2024-06-09T15:37

2024-06-09T22:32

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Западные страны допускают ошибку, полагая, что смогут противостоять России в случае войны, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, есть предположение, что мы ударим по русским, а русские будут настолько напуганы и шокированы, что все разбегутся или что-то в этом роде. Я понятия не имею, что у людей на уме, но это не сработает. Мы не готовы к этому", — отметил он.По словам полковника, западные военные запасы в значительной степени исчерпаны. У них нет заводов для производства боеприпасов и оборудования, пояснил Макгрегор."У нас нет ремонтных мощностей для перемещения оборудования, мы зависим от очень небольшого числа железнодорожных узлов, которые выходят из Германии, и небольшого числа портов, и я не вижу, чтобы что-то из этого быстро улучшалось. Более того, эти порты, как и аэродромы, могут подвергнуться нападению и будут уничтожены довольно быстро", — добавил бывший военный.Макгрегор полагает, что по этим причинам НАТО обречена. Кроме того, он добавил, что сейчас не идет речи о какой-либо сплоченности внутри войск альянса: американская армия сейчас очень слабая, европейцы находятся в таком же плохом положении, уверен эксперт."Я считаю, что это трагедия. Мы должны избежать ее любой ценой", — резюмировал полковник.Ранее в прошлом году президент Владимир Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, то Москва к этому готова.

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в мире, россия, германия, москва, владимир путин, нато, министерство обороны сша