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"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 09.06.2024 (обновлено: 19:35 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951804960.html
"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина
"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина - РИА Новости, 09.06.2024
"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина
Франция решила поставить на Украину самолеты Mirage 2000-5, так как ВСУ лишились всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T18:16
2024-06-09T19:35
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
париж
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
су-24
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Франция решила поставить на Украину самолеты Mirage 2000-5, так как ВСУ лишились всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов."Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24", — заявил Меркурис.Аналитик уточнил, что эти самолеты использовались ВСУ в том числе для запуска ракет Storm Shadow.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240609/mirage-1951417785.html
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в мире, франция, украина, париж, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, су-24, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Париж, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Су-24, Россия
"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина

Меркурис: Россия уничтожила весь флот украинских самолетов Су-24

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкБомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Бомбардировщик Су-24. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Франция решила поставить на Украину самолеты Mirage 2000-5, так как ВСУ лишились всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
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"Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24", — заявил Меркурис.
Аналитик уточнил, что эти самолеты использовались ВСУ в том числе для запуска ракет Storm Shadow.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаПарижЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныСу-24Россия
 
 
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