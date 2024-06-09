https://ria.ru/20240609/ukraina-1951804960.html

"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина

"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина - РИА Новости, 09.06.2024

"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина

Франция решила поставить на Украину самолеты Mirage 2000-5, так как ВСУ лишились всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T18:16

2024-06-09T18:16

2024-06-09T19:35

специальная военная операция на украине

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париж

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

су-24

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Франция решила поставить на Украину самолеты Mirage 2000-5, так как ВСУ лишились всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов."Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24", — заявил Меркурис.Аналитик уточнил, что эти самолеты использовались ВСУ в том числе для запуска ракет Storm Shadow.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240609/mirage-1951417785.html

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в мире, франция, украина, париж, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, су-24, россия