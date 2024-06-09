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"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина
"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина - РИА Новости, 09.06.2024
"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина
Франция решила поставить на Украину самолеты Mirage 2000-5, так как ВСУ лишились всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T18:16
2024-06-09T18:16
2024-06-09T19:35
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Франция решила поставить на Украину самолеты Mirage 2000-5, так как ВСУ лишились всего флота Су-24, утверждает британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов."Истинная цель отправки Mirage 2000-5 на Украину заключается в том, что русские уничтожили весь украинский флот Су-24", — заявил Меркурис.Аналитик уточнил, что эти самолеты использовались ВСУ в том числе для запуска ракет Storm Shadow.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240609/mirage-1951417785.html
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"Весь флот": стало известно, что потеряла Украина
Меркурис: Россия уничтожила весь флот украинских самолетов Су-24