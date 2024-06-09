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В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России - РИА Новости, 09.06.2024
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17:30 09.06.2024 (обновлено: 17:44 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951800053.html
В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России
В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России - РИА Новости, 09.06.2024
В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:30
2024-06-09T17:44
киев
сша
россия
харьковская область
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России.Американская администрация ранее разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения."Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя", - сказал он в интервью телеканалу CBS.В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240607/mid-1951307884.html
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киев
сша
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киев, сша, россия, харьковская область, нато, вооруженные силы украины
Киев, США, Россия, Харьковская область, НАТО, Вооруженные силы Украины
В США заявили, что ВСУ уже используют разрешение на удары по России

Салливан: Киев уже пользуется разрешением наносить удары американским оружием

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июн – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России.
Американская администрация ранее разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В МИД прокомментировали разрешение использовать западное оружие в России
7 июня, 12:59
"Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Изображение сгенерировано ИИ
Россия использует против Запада его же оружие
Вчера, 08:00
 
КиевСШАРоссияХарьковская областьНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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