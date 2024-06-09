Более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, заявили в Минобороны Украины
Замминистра обороны Украины Калмыкова: более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащая Украинской армии
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащая Украинской армии . Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Более 67 тысяч женщин служат в рядах ВСУ, 19 тысяч из которых - гражданские сотрудницы, сообщила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова.
Депутат Верховной рады Украины Сергей Евтушок 5 июня заявлял, что пять тысяч женщин служат в рядах ВСУ на первой линии боевого столкновения, всего в украинской армии их десятки тысяч.
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"У нас мобилизация не предусматривает принудительную мобилизацию женщин… Однако сейчас у нас в ВСУ служат более 67 тысяч женщин, из которых 19 тысяч гражданские сотрудницы, остальные – военнослужащие", - сказала Калмыкова на видео, опубликованном в YouTube украинским минобороны.
По данным минобороны, ранее на Украине контракт на прохождение военной службы могли заключать с женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, сейчас же в возрасте от 18 до 60 лет, как это установлено и в отношении мужчин. В 2019 году украинское правительство разрешило девушкам поступать в военные лицеи, напомнили в ведомстве.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.