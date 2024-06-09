https://ria.ru/20240609/ukraina-1951744327.html

Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ

Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024

Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ

Президент США Джо Байден блокирует вступление Украины в НАТО из опасений в возможности своего переизбрания, пишет Business Insider. "Байден пытается укрепить... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T10:30

2024-06-09T10:30

2024-06-09T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942125495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aec17377231129ddb28756d4208432f.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден блокирует вступление Украины в НАТО из опасений в возможности своего переизбрания, пишет Business Insider. "Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются (глубже в украинский конфликт. — Прим. ред.), чтобы не снизить свои шансы на переизбрание", — сказал в комментарии изданию научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра. В статье отмечается, что Байден, похоже, подвел черту под заявкой Украины на вступление в НАТО. "Это стало ударом для украинских чиновников, которые последовательно настаивали на скорейшем вступлении в НАТО после окончания войны", — говорится в публикации. Издание напоминает, что Байден в интервью Time сказал, что он не готов поддержать "натовизацию Украины", добавив, что он стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента. Поэтому пока Киеву приходится довольствоваться целым рядом гарантий безопасности, но они не имеют большого веса без обещания полноправного участия в военном блоке, предупредили эксперты.

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951731461.html

https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, джо байден, нато