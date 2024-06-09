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Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 09.06.2024 (обновлено: 15:25 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951744327.html
Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ
Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024
Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ
Президент США Джо Байден блокирует вступление Украины в НАТО из опасений в возможности своего переизбрания, пишет Business Insider. "Байден пытается укрепить... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:30
2024-06-09T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
нато
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден блокирует вступление Украины в НАТО из опасений в возможности своего переизбрания, пишет Business Insider. "Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются (глубже в украинский конфликт. — Прим. ред.), чтобы не снизить свои шансы на переизбрание", — сказал в комментарии изданию научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра. В статье отмечается, что Байден, похоже, подвел черту под заявкой Украины на вступление в НАТО. "Это стало ударом для украинских чиновников, которые последовательно настаивали на скорейшем вступлении в НАТО после окончания войны", — говорится в публикации. Издание напоминает, что Байден в интервью Time сказал, что он не готов поддержать "натовизацию Украины", добавив, что он стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента. Поэтому пока Киеву приходится довольствоваться целым рядом гарантий безопасности, но они не имеют большого веса без обещания полноправного участия в военном блоке, предупредили эксперты.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951731461.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, НАТО
Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ

BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений перед выборами

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден блокирует вступление Украины в НАТО из опасений в возможности своего переизбрания, пишет Business Insider.

"Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются (глубже в украинский конфликт. — Прим. ред.), чтобы не снизить свои шансы на переизбрание", — сказал в комментарии изданию научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ
Вчера, 08:42
В статье отмечается, что Байден, похоже, подвел черту под заявкой Украины на вступление в НАТО.

"Это стало ударом для украинских чиновников, которые последовательно настаивали на скорейшем вступлении в НАТО после окончания войны", — говорится в публикации.

Издание напоминает, что Байден в интервью Time сказал, что он не готов поддержать "натовизацию Украины", добавив, что он стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента.

Поэтому пока Киеву приходится довольствоваться целым рядом гарантий безопасности, но они не имеют большого веса без обещания полноправного участия в военном блоке, предупредили эксперты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденНАТО
 
 
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