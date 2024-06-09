Байден пошел на неожиданный шаг в конфликте на Украине, пишут СМИ
BI: Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений перед выборами
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден блокирует вступление Украины в НАТО из опасений в возможности своего переизбрания, пишет Business Insider.
"Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются (глубже в украинский конфликт. — Прим. ред.), чтобы не снизить свои шансы на переизбрание", — сказал в комментарии изданию научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.
"Байден пытается укрепить среди американской общественности идею о том, что США не втягиваются (глубже в украинский конфликт. — Прим. ред.), чтобы не снизить свои шансы на переизбрание", — сказал в комментарии изданию научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.
В статье отмечается, что Байден, похоже, подвел черту под заявкой Украины на вступление в НАТО.
"Это стало ударом для украинских чиновников, которые последовательно настаивали на скорейшем вступлении в НАТО после окончания войны", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что Байден в интервью Time сказал, что он не готов поддержать "натовизацию Украины", добавив, что он стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента.
Поэтому пока Киеву приходится довольствоваться целым рядом гарантий безопасности, но они не имеют большого веса без обещания полноправного участия в военном блоке, предупредили эксперты.
"Это стало ударом для украинских чиновников, которые последовательно настаивали на скорейшем вступлении в НАТО после окончания войны", — говорится в публикации.
Издание напоминает, что Байден в интервью Time сказал, что он не готов поддержать "натовизацию Украины", добавив, что он стал свидетелем значительной коррупции на Украине, когда посещал ее в качестве вице-президента.
Поэтому пока Киеву приходится довольствоваться целым рядом гарантий безопасности, но они не имеют большого веса без обещания полноправного участия в военном блоке, предупредили эксперты.