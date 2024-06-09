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На Украине сложно найти способных к диалогу политиков, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.06.2024
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10:09 09.06.2024 (обновлено: 10:14 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951741602.html
На Украине сложно найти способных к диалогу политиков, заявил Пушилин
На Украине сложно найти способных к диалогу политиков, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.06.2024
На Украине сложно найти способных к диалогу политиков, заявил Пушилин
Сложно разобраться, есть ли на Украине политики, способные к диалогу, потому что там отсутствуют признаки демократического государства, в том числе свобода... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:09
2024-06-09T10:14
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в мире
украина
донецкая народная республика
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Сложно разобраться, есть ли на Украине политики, способные к диалогу, потому что там отсутствуют признаки демократического государства, в том числе свобода слова, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Наверняка есть, но я не смогу назвать такие фамилии сейчас, имена", - сказа Пушилин в ответ на вопрос о наличии на Украине политиков, с которыми можно было бы вести какой-то диалог. &quot;Во-первых, потому что действительно в этом сейчас очень сложно разобраться, потому что нет никакой ни свободы слова, ни свободы мысли - ничего нет от демократических стран, то есть на Украине ничего этого не осталось. Просто это опасно для жизни - заявлять какую-то здравую позицию, если она отлична от того, что заявляет (Владимир) Зеленский или офис... А это, в свою очередь, продиктовано западными странами&quot;, - пояснил глава ДНР.Кроме того, по мнению Пушилина, фамилии способных к диалогу украинских политиков не стоит называть, чтобы "не подставить этих людей под определенного рода удар со стороны украинского режима".
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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин
ПМЭФ-2024, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
На Украине сложно найти способных к диалогу политиков, заявил Пушилин

Пушилин: на Украине отсутствуют признаки демократического государства

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Сложно разобраться, есть ли на Украине политики, способные к диалогу, потому что там отсутствуют признаки демократического государства, в том числе свобода слова, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Наверняка есть, но я не смогу назвать такие фамилии сейчас, имена", - сказа Пушилин в ответ на вопрос о наличии на Украине политиков, с которыми можно было бы вести какой-то диалог.
«

"Во-первых, потому что действительно в этом сейчас очень сложно разобраться, потому что нет никакой ни свободы слова, ни свободы мысли - ничего нет от демократических стран, то есть на Украине ничего этого не осталось. Просто это опасно для жизни - заявлять какую-то здравую позицию, если она отлична от того, что заявляет (Владимир) Зеленский или офис... А это, в свою очередь, продиктовано западными странами", - пояснил глава ДНР.

Кроме того, по мнению Пушилина, фамилии способных к диалогу украинских политиков не стоит называть, чтобы "не подставить этих людей под определенного рода удар со стороны украинского режима".
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ПМЭФ-2024В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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