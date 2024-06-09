https://ria.ru/20240609/ukraina-1951741602.html

На Украине сложно найти способных к диалогу политиков, заявил Пушилин

На Украине сложно найти способных к диалогу политиков, заявил Пушилин - РИА Новости, 09.06.2024

На Украине сложно найти способных к диалогу политиков, заявил Пушилин

Сложно разобраться, есть ли на Украине политики, способные к диалогу, потому что там отсутствуют признаки демократического государства, в том числе свобода... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T10:09

2024-06-09T10:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Сложно разобраться, есть ли на Украине политики, способные к диалогу, потому что там отсутствуют признаки демократического государства, в том числе свобода слова, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. "Наверняка есть, но я не смогу назвать такие фамилии сейчас, имена", - сказа Пушилин в ответ на вопрос о наличии на Украине политиков, с которыми можно было бы вести какой-то диалог. "Во-первых, потому что действительно в этом сейчас очень сложно разобраться, потому что нет никакой ни свободы слова, ни свободы мысли - ничего нет от демократических стран, то есть на Украине ничего этого не осталось. Просто это опасно для жизни - заявлять какую-то здравую позицию, если она отлична от того, что заявляет (Владимир) Зеленский или офис... А это, в свою очередь, продиктовано западными странами", - пояснил глава ДНР.Кроме того, по мнению Пушилина, фамилии способных к диалогу украинских политиков не стоит называть, чтобы "не подставить этих людей под определенного рода удар со стороны украинского режима".

https://ria.ru/20240530/bouz-1949444243.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, денис пушилин