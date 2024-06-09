"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ
NYT: солдаты ВСУ начали массово употреблять энергетические напитки
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Солдаты ВСУ подсели на энергетические напитки, пишет The New York Times.
"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.
"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.
Он добавил, что они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды. В статье отмечается, что банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и танках.
В свою очередь, еще один украинский военный, с позывным Бача, рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем выпивал по десять банок в день и умер: его нашли в туалете с банкой энергетика в руке.
Издание пишет, спрос на энергонапитки вырос с начала боевых действий на 50 процентов.
В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат.
В свою очередь, еще один украинский военный, с позывным Бача, рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем выпивал по десять банок в день и умер: его нашли в туалете с банкой энергетика в руке.
Издание пишет, спрос на энергонапитки вырос с начала боевых действий на 50 процентов.
В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат.