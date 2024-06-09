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"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 09.06.2024 (обновлено: 18:37 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951731461.html
"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ
"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024
"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ
Солдаты ВСУ подсели на энергетические напитки, пишет The New York Times. "Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:42
2024-06-09T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Солдаты ВСУ подсели на энергетические напитки, пишет The New York Times. "Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.Он добавил, что они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды. В статье отмечается, что банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и танках. В свою очередь, еще один украинский военный, с позывным Бача, рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем выпивал по десять банок в день и умер: его нашли в туалете с банкой энергетика в руке. Издание пишет, спрос на энергонапитки вырос с начала боевых действий на 50 процентов. В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ

NYT: солдаты ВСУ начали массово употреблять энергетические напитки

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Солдаты ВСУ подсели на энергетические напитки, пишет The New York Times.

"Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.
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Он добавил, что они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды. В статье отмечается, что банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и танках.

В свою очередь, еще один украинский военный, с позывным Бача, рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем выпивал по десять банок в день и умер: его нашли в туалете с банкой энергетика в руке.

Издание пишет, спрос на энергонапитки вырос с начала боевых действий на 50 процентов.

В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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