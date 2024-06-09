https://ria.ru/20240609/ukraina-1951731461.html

"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ

"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024

"Перед атакой". ВСУ поразила новая "эпидемия", пишут СМИ

Солдаты ВСУ подсели на энергетические напитки, пишет The New York Times. "Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:42

2024-06-09T08:42

2024-06-09T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Солдаты ВСУ подсели на энергетические напитки, пишет The New York Times. "Утром, когда я просыпаюсь, я пью энергетик. Отправляясь на патрулирование, я пью энергетик. Перед атакой я пью энергетик", — сказал украинский военный с позывным Психо.Он добавил, что они необходимы в фронтовых условиях, когда приходится долго обходиться без сна и еды. В статье отмечается, что банки из-под выпитых энергетиков можно найти в траншеях и танках. В свою очередь, еще один украинский военный, с позывным Бача, рассказал, что один из его сослуживцев с больным сердцем выпивал по десять банок в день и умер: его нашли в туалете с банкой энергетика в руке. Издание пишет, спрос на энергонапитки вырос с начала боевых действий на 50 процентов. В конце марта украинские СМИ писали, что ВСУ страдают от эпидемии игромании среди солдат.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951352054.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html

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в мире, вооруженные силы украины