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Орбан высмеял идею США выделить Украине новый кредит - РИА Новости, 09.06.2024
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03:16 09.06.2024 (обновлено: 04:04 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719928.html
Орбан высмеял идею США выделить Украине новый кредит
Орбан высмеял идею США выделить Украине новый кредит - РИА Новости, 09.06.2024
Орбан высмеял идею США выделить Украине новый кредит
Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью HirTV иронически назвал "великолепной" идею США выделить Украине кредит на 40 миллиардов долларов под гарантии... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T03:16
2024-06-09T04:04
в мире
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БУДАПЕШТ, 9 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью HirTV иронически назвал "великолепной" идею США выделить Украине кредит на 40 миллиардов долларов под гарантии европейских государств. "Американцы выступили с великолепным предложением: они бы дали новые 40 миллиардов долларов взаймы Украине, а мы, европейцы, гарантируем, что украинцы эти деньги выплатят", — сказал он. Ранее Орбан заявил, что американская военная промышленность получает огромные заказы в ходе конфликта на Украине, поэтому США затягивают его, выделяя новые пакеты помощи Киеву, при этом большинство населения, в том числе в Европе, заинтересовано в мире.
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в мире, украина, сша, венгрия, виктор орбан
В мире, Украина, США, Венгрия, Виктор Орбан
Орбан высмеял идею США выделить Украине новый кредит

Орбан с иронией назвал великолепным план США по новому кредиту Украине

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью HirTV иронически назвал "великолепной" идею США выделить Украине кредит на 40 миллиардов долларов под гарантии европейских государств.
"Американцы выступили с великолепным предложением: они бы дали новые 40 миллиардов долларов взаймы Украине, а мы, европейцы, гарантируем, что украинцы эти деньги выплатят", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
"Колебаний нет и быть не может": Путин предупредил Запад
Вчера, 08:00
Ранее Орбан заявил, что американская военная промышленность получает огромные заказы в ходе конфликта на Украине, поэтому США затягивают его, выделяя новые пакеты помощи Киеву, при этом большинство населения, в том числе в Европе, заинтересовано в мире.
 
В миреУкраинаСШАВенгрияВиктор Орбан
 
 
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