https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719928.html

Орбан высмеял идею США выделить Украине новый кредит

Орбан высмеял идею США выделить Украине новый кредит - РИА Новости, 09.06.2024

Орбан высмеял идею США выделить Украине новый кредит

Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью HirTV иронически назвал "великолепной" идею США выделить Украине кредит на 40 миллиардов долларов под гарантии... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T03:16

2024-06-09T03:16

2024-06-09T04:04

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БУДАПЕШТ, 9 июн — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью HirTV иронически назвал "великолепной" идею США выделить Украине кредит на 40 миллиардов долларов под гарантии европейских государств. "Американцы выступили с великолепным предложением: они бы дали новые 40 миллиардов долларов взаймы Украине, а мы, европейцы, гарантируем, что украинцы эти деньги выплатят", — сказал он. Ранее Орбан заявил, что американская военная промышленность получает огромные заказы в ходе конфликта на Украине, поэтому США затягивают его, выделяя новые пакеты помощи Киеву, при этом большинство населения, в том числе в Европе, заинтересовано в мире.

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

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в мире, украина, сша, венгрия, виктор орбан