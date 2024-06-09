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Зеленскому не нужна Украина, заявил Балицкий - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:04 09.06.2024 (обновлено: 03:55 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719356.html
Зеленскому не нужна Украина, заявил Балицкий
Зеленскому не нужна Украина, заявил Балицкий - РИА Новости, 09.06.2024
Зеленскому не нужна Украина, заявил Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, что ни Владимиру Зеленскому, ни украинским олигархам Украина как страна не... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T03:04
2024-06-09T03:55
пмэф-2024
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запорожская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, что ни Владимиру Зеленскому, ни украинским олигархам Украина как страна не нужна, им плевать на украинский народ. "Ему (Зеленскому) эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским (украинский олигарх Игорь Коломойский), Ахметовым (украинский олигарх Ринат Аметов), оно им не надо", — сказал Балицкий агентству. По его словам, киевский режим сегодня выполняет полностью указания своих начальников и шефов из-за рубежа и ему наплевать, сколько погибнет украинцев. "Они абсолютно не имеют своего суверенитета", — подчеркнул губернатор. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html
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в мире, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, владимир зеленский, игорь коломойский
ПМЭФ-2024, В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Евгений Балицкий, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский
Зеленскому не нужна Украина, заявил Балицкий

Губернатор Запорожской области Балицкий: Зеленскому плевать на украинский народ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, что ни Владимиру Зеленскому, ни украинским олигархам Украина как страна не нужна, им плевать на украинский народ.
"Ему (Зеленскому) эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским (украинский олигарх Игорь Коломойский), Ахметовым (украинский олигарх Ринат Аметов), оно им не надо", — сказал Балицкий агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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По его словам, киевский режим сегодня выполняет полностью указания своих начальников и шефов из-за рубежа и ему наплевать, сколько погибнет украинцев.
"Они абсолютно не имеют своего суверенитета", — подчеркнул губернатор.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024В миреЗапорожская областьРоссияУкраинаЕвгений БалицкийВладимир ЗеленскийИгорь Коломойский
 
 
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