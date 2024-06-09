https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719356.html

Зеленскому не нужна Украина, заявил Балицкий

Зеленскому не нужна Украина, заявил Балицкий - РИА Новости, 09.06.2024

Зеленскому не нужна Украина, заявил Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, что ни Владимиру Зеленскому, ни украинским олигархам Украина как страна не... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T03:04

2024-06-09T03:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ, что ни Владимиру Зеленскому, ни украинским олигархам Украина как страна не нужна, им плевать на украинский народ. "Ему (Зеленскому) эта страна вообще не нужна. Этим Коломойским (украинский олигарх Игорь Коломойский), Ахметовым (украинский олигарх Ринат Аметов), оно им не надо", — сказал Балицкий агентству. По его словам, киевский режим сегодня выполняет полностью указания своих начальников и шефов из-за рубежа и ему наплевать, сколько погибнет украинцев. "Они абсолютно не имеют своего суверенитета", — подчеркнул губернатор. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

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в мире, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, владимир зеленский, игорь коломойский