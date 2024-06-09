https://ria.ru/20240609/trevoga-1951738591.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T09:46

2024-06-09T09:46

2024-06-09T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

харьковская область

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в 8.29 в Харьковской области, а в 9.21 - в Днепропетровской. По данным карты, тревога также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

днепропетровская область

украина

харьковская область

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в мире, днепропетровская область, украина, харьковская область