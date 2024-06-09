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На Урале восстановили электроснабжение после торнадо
На Урале восстановили электроснабжение после торнадо - РИА Новости, 09.06.2024
На Урале восстановили электроснабжение после торнадо
Энергетики восстановили электроснабжение в поселках Агаповского района в Челябинской области, нарушенное в субботу вечером после удара стихии, сообщила в... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:46
2024-06-09T10:46
2024-06-09T11:29
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в поселках Агаповского района в Челябинской области, нарушенное в субботу вечером после удара стихии, сообщила в воскресенье пресс-служба ПАО "Россети Урал". Как сообщал глава Агаповского района Артем Яхимович, 8 июня вечером на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град, в результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередачи — без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря. "Энергетики "Россети Урал" работали в ночное время суток, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома южноуральцев… Электроснабжение потребителей части Агаповского района Челябинской области, прерванное ударом стихии, восстановлено", - говорится в сообщении. В восстановительных работах было задействовано девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники, уточняется в сообщении. В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 кВт, добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, челябинская область, россети, погода
Происшествия, Челябинская область, Россети, Погода
На Урале восстановили электроснабжение после торнадо
"Россети Урал" восстановили энергоснабжение в Челябинской области после торнадо
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости.
Энергетики восстановили электроснабжение в поселках Агаповского района в Челябинской области, нарушенное в субботу вечером после удара стихии, сообщила в воскресенье пресс-служба
ПАО "Россети Урал".
Как сообщал глава Агаповского района Артем Яхимович, 8 июня вечером на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град, в результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередачи — без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря.
"Энергетики "Россети Урал" работали в ночное время суток, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома южноуральцев… Электроснабжение потребителей части Агаповского района Челябинской области, прерванное ударом стихии, восстановлено", - говорится в сообщении.
В восстановительных работах было задействовано девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники, уточняется в сообщении. В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 кВт, добавляется в сообщении.