https://ria.ru/20240609/tornado-1951746382.html

На Урале восстановили электроснабжение после торнадо

На Урале восстановили электроснабжение после торнадо - РИА Новости, 09.06.2024

На Урале восстановили электроснабжение после торнадо

Энергетики восстановили электроснабжение в поселках Агаповского района в Челябинской области, нарушенное в субботу вечером после удара стихии, сообщила в... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T10:46

2024-06-09T10:46

2024-06-09T11:29

происшествия

челябинская область

россети

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в поселках Агаповского района в Челябинской области, нарушенное в субботу вечером после удара стихии, сообщила в воскресенье пресс-служба ПАО "Россети Урал". Как сообщал глава Агаповского района Артем Яхимович, 8 июня вечером на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град, в результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередачи — без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря. "Энергетики "Россети Урал" работали в ночное время суток, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома южноуральцев… Электроснабжение потребителей части Агаповского района Челябинской области, прерванное ударом стихии, восстановлено", - говорится в сообщении. В восстановительных работах было задействовано девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники, уточняется в сообщении. В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 кВт, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240608/bashkiriya-1951662197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, россети, погода