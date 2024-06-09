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На Урале восстановили электроснабжение после торнадо - РИА Новости, 09.06.2024
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10:46 09.06.2024 (обновлено: 11:29 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/tornado-1951746382.html
На Урале восстановили электроснабжение после торнадо
На Урале восстановили электроснабжение после торнадо - РИА Новости, 09.06.2024
На Урале восстановили электроснабжение после торнадо
Энергетики восстановили электроснабжение в поселках Агаповского района в Челябинской области, нарушенное в субботу вечером после удара стихии, сообщила в... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:46
2024-06-09T11:29
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в поселках Агаповского района в Челябинской области, нарушенное в субботу вечером после удара стихии, сообщила в воскресенье пресс-служба ПАО "Россети Урал". Как сообщал глава Агаповского района Артем Яхимович, 8 июня вечером на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град, в результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередачи — без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря. "Энергетики "Россети Урал" работали в ночное время суток, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома южноуральцев… Электроснабжение потребителей части Агаповского района Челябинской области, прерванное ударом стихии, восстановлено", - говорится в сообщении. В восстановительных работах было задействовано девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники, уточняется в сообщении. В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 кВт, добавляется в сообщении.
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происшествия, челябинская область, россети, погода
Происшествия, Челябинская область, Россети, Погода
На Урале восстановили электроснабжение после торнадо

"Россети Урал" восстановили энергоснабжение в Челябинской области после торнадо

© Фото : Артём Яхимович/TelegramВосстановление электроснабжения в поселке Субутак в Агаповском районе Челябинской области. 8 июня 2024
Восстановление электроснабжения в поселке Субутак в Агаповском районе Челябинской области. 8 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Артём Яхимович/Telegram
Восстановление электроснабжения в поселке Субутак в Агаповском районе Челябинской области. 8 июня 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение в поселках Агаповского района в Челябинской области, нарушенное в субботу вечером после удара стихии, сообщила в воскресенье пресс-служба ПАО "Россети Урал".
Как сообщал глава Агаповского района Артем Яхимович, 8 июня вечером на окрестности Магнитного и Черниговского поселений обрушился торнадо и град, в результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередачи — без электричества остались поселки Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря.
"Энергетики "Россети Урал" работали в ночное время суток, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома южноуральцев… Электроснабжение потребителей части Агаповского района Челябинской области, прерванное ударом стихии, восстановлено", - говорится в сообщении.
В восстановительных работах было задействовано девять бригад в составе 37 человек и 19 единиц спецтехники, уточняется в сообщении. В зону технологического нарушения направлены 10 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 1450 кВт, добавляется в сообщении.
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