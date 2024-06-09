https://ria.ru/20240609/torgovlya-1951729334.html

Торговля России и США выросла на 20 процентов

Торговля России и США выросла на 20 процентов - РИА Новости, 09.06.2024

Торговля России и США выросла на 20 процентов

В апреле торговля между Россией и США выросла на 20 процентов в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:22

2024-06-09T08:22

2024-06-09T11:08

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сша

россия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В апреле торговля между Россией и США выросла на 20 процентов в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни. Так, российский экспорт увеличился на 37 процентов — до 298 миллионов долларов. Главным товаром здесь остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов. Затем идет платина — ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. Третье место в списке товаров занимают части турбореактивных двигателей — их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона долларов. Далее следуют фосфаты и жмых из соевого масла — по четыре миллиона долларов по обеим позициям. При этом американский импорт, наоборот, сократился на 48 процентов — до 34 миллионов долларов. США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до 6,2 миллиона). В первую пятерку товаров входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (два миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона долларов). В месячном выражении торговля сократилась на 30 процентов, поскольку США не покупали российский уран. Обычно в торговле этим сырьем дважды в год делается перерыв — сейчас второй раз за год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия