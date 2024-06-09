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Торговля России и США выросла на 20 процентов - РИА Новости, 09.06.2024
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08:22 09.06.2024 (обновлено: 11:08 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/torgovlya-1951729334.html
Торговля России и США выросла на 20 процентов
Торговля России и США выросла на 20 процентов - РИА Новости, 09.06.2024
Торговля России и США выросла на 20 процентов
В апреле торговля между Россией и США выросла на 20 процентов в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:22
2024-06-09T11:08
экономика
сша
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В апреле торговля между Россией и США выросла на 20 процентов в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни. Так, российский экспорт увеличился на 37 процентов — до 298 миллионов долларов. Главным товаром здесь остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов. Затем идет платина — ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов. Третье место в списке товаров занимают части турбореактивных двигателей — их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона долларов. Далее следуют фосфаты и жмых из соевого масла — по четыре миллиона долларов по обеим позициям. При этом американский импорт, наоборот, сократился на 48 процентов — до 34 миллионов долларов. США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до 6,2 миллиона). В первую пятерку товаров входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (два миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона долларов). В месячном выражении торговля сократилась на 30 процентов, поскольку США не покупали российский уран. Обычно в торговле этим сырьем дважды в год делается перерыв — сейчас второй раз за год.
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экономика, сша, россия
Экономика, США, Россия
Торговля России и США выросла на 20 процентов

Торговля России и США в апреле выросла на 20%, до 332 миллионов долларов

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями на заводе
Погрузка мешков с удобрениями на заводе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Погрузка мешков с удобрениями на заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В апреле торговля между Россией и США выросла на 20 процентов в годовом выражении — до 332 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской таможни.
Так, российский экспорт увеличился на 37 процентов — до 298 миллионов долларов. Главным товаром здесь остаются удобрения, поставки которых в годовом выражении увеличились в 1,6 раза — до 164 миллионов долларов. Затем идет платина — ее продажи подскочили в 32 раза, до 94,2 миллиона долларов.
Третье место в списке товаров занимают части турбореактивных двигателей — их поставки выросли втрое, до 10,1 миллиона долларов. Далее следуют фосфаты и жмых из соевого масла — по четыре миллиона долларов по обеим позициям.
При этом американский импорт, наоборот, сократился на 48 процентов — до 34 миллионов долларов. США поставляли в Россию главным образом пищевые продукты (рост в два раза, до 6,7 миллиона долларов) и вакцины (снижение в 3,5 раза, до 6,2 миллиона). В первую пятерку товаров входят также медицинские приборы (3,1 миллиона долларов), рентгены (два миллиона) и медицинские реагенты (1,8 миллиона долларов).
В месячном выражении торговля сократилась на 30 процентов, поскольку США не покупали российский уран. Обычно в торговле этим сырьем дважды в год делается перерыв — сейчас второй раз за год.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума
11 мая, 09:06
 
ЭкономикаСШАРоссия
 
 
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