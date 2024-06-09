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Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 09.06.2024 (обновлено: 15:17 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/svo-1951767847.html
Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников
Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 09.06.2024
Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников
Российские войска нанесли удар по расположению иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:31
2024-06-09T15:17
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по расположению иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов ("Птахи Мадяра") и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе", — говорится в документе.Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, перехвачены 66 дронов и 13 американских реактивных снарядов HIMARS.Также в ведомстве сообщили о ситуации на различных участках линии боевого соприкосновения. Так, подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и ударили по позициям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах Волчанска, Синельниково, Жовтневого, Нескучного, Терновой и Избицкого Харьковской области. Отражены семь контратак. Противник потерял до 225 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи. Подразделения нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области, Серебрянки и Торского Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по позициям 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения нацгвардии в районах Зализнянского, Елизаветовки, Ивано-Дарьевки, Григоровки и Курдюмовки в ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны. Противник потерял до 375 военнослужащих.Войска группировки "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах Карловки, Евгеновки, Новопокровского и Яснобородовки в ДНР. Также здесь отражены шесть контратак штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 24-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 300 военнослужащих.Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, а также ударила по личному составу и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах Золотой Нивы, Времьевки и Октября в ДНР. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих.Подразделениями группировки войск "Днепр" ударили по местам дислокации 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны и Республиканец Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих.
https://ria.ru/20240609/lavrov-1951766039.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили пункты дислокации иностранных наемников

МО: ВС России поразили пункты дислокации операторов БПЛА и иностранных наемников

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по расположению иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов ("Птахи Мадяра") и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе", — говорится в документе.
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Также в ведомстве сообщили о ситуации на различных участках линии боевого соприкосновения. Так, подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и ударили по позициям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах Волчанска, Синельниково, Жовтневого, Нескучного, Терновой и Избицкого Харьковской области. Отражены семь контратак. Противник потерял до 225 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи. Подразделения нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области, Серебрянки и Торского Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 400 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли удары по позициям 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения нацгвардии в районах Зализнянского, Елизаветовки, Ивано-Дарьевки, Григоровки и Курдюмовки в ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны. Противник потерял до 375 военнослужащих.
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Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, а также ударила по личному составу и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах Золотой Нивы, Времьевки и Октября в ДНР. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих.
Подразделениями группировки войск "Днепр" ударили по местам дислокации 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны и Республиканец Херсонской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих.
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22 июня 2022, 17:18
 
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