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Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 09.06.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили 6 контратак штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 300 РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:26
2024-06-09T13:26
2024-06-09T13:38
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили 6 контратак штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 300 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Карловка, Евгеновка, Новопокровское и Яснобородовка Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 300 военнослужащих, боевые машины пехоты "Marder" производства ФРГ и "Bradley" производства США, два автомобиля", - отмечает МО РФ.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100 мм противотанковые пушки "Рапира".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ
МО: подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ за сутки