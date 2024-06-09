https://ria.ru/20240609/svo-1951767123.html

Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ

Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ - РИА Новости, 09.06.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили 6 контратак штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 300 РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:26

2024-06-09T13:26

2024-06-09T13:38

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_1b70d957e6b36e6d1b6f2f887e179339.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, отразили 6 контратак штурмовых групп противника, ВСУ потеряли до 300 военных, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Карловка, Евгеновка, Новопокровское и Яснобородовка Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й и 110-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 300 военнослужащих, боевые машины пехоты "Marder" производства ФРГ и "Bradley" производства США, два автомобиля", - отмечает МО РФ.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100 мм противотанковые пушки "Рапира".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)